De tyske bilproducenter er tæt ved igen at få baghjul af koreanerne, når Kia allerede til efteråret er klar med biler, som har milde hybrid-drivliner med den nye avancerede teknologi, der bruger 48 volt. Den vil både omfatte benzin- og dieselmotorer, hvor sidstnævnte, som ellers var spået en snarlig afvikling, måske får et pusterum.

Teknologien, hvor et batteri opsamler energi fra nedbremsning og deacceleration, mens en hjælpemotor er med til at nedbringe brændstofforbruget og giver et boost ved acceleration og brug af stop/start, vil ifølge Kia give en pæn reduktion i brændstofforbruget. Det overordnede mål er at få udledningen af skadelige stoffer ned. Fabrikken har dog ikke meldt konkrete tal ud for brændstofforbruget.

Foreløbig er der kun highend-modeller som bl.a. Audi A8 og den nye A6 og en række andre i samme prislag, der er klar med 48 volts teknologien på den front. Men VW-koncernen kommer også med en række modeller. Det gælder bl.a. den nye Seat Leon og den nye VW Golf VIII, der har premiere i 2019.

Det milde hybrid-system er et led af en større strategi hos Kia. Mærket planlægger således at lancere 16 biler med avancerede drivlinjer frem til 2025. Det er fem nye hybridmodeller, fem plug-in-hybridversioner, fem batteridrevne elbiler. I 2020 kommer der endvidere en elbil med brændselsceller.