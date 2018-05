Få strøm med Med i de vejledende priser på en i3 følger også tre års fri strøm fra udbyderen, Clever, og montering af en såkaldt Wallbox, som giver hurtigere opladning, f.eks. hjemme eller på arbejdspladsen. Det giver mening sammen med en ny teknologi til hjemmeladning, hvor man med en 11 kW opladeboks nu kan lade op til 180 km kørsel på tre timer. Det er fem gange hurtigere end med standard ladekabel og installation. Ved brug af hurtigladerne på farten tager det mellem 40 minutter og tre timer at lade op til 80 pct. af batteriets kapacitet alt efter standertype. Opgraderingen til hurtigladning koster 16.000 kr. ekstra. for at tilkøbe udvidelsen til trefaset AC-og DC-opladning. Flere bilmærker har strøm i en periode med i køb af elbil.

BMW i3-modellerne har nu en mere stramt designet front med full LED-forlygter som standard, mens de bagerste blinklys er rullende LED-lygter, og interiøret har fået et løft med endnu flere miljøvenlige materialer, mens infotainmentsystemet har mulighed for Apple Carplay.

Med en pris på 307.000 kroner for en i3 Unlimited med 170 hk og 337.000 kroner for iS3 Unlimited med 184 hk er vi på niveau med mange mellemklassebiler. Men med ekstraudstyr løber testbilen dog op i voldsomme 423.000 kr. Nissan Leaf med 150 hk koster til sammenligning fra 284.000 kroner.

Den teknologiske udvikling banker dog på døren. Således klarer den nye Nissan Leaf små 380 kilometer efter NEDC-skalaen, mens den nye Hyundai Kona Electric kører 400-470 kilometer efter den nye og mere retvisende WLTP-skala. Det er biler, der i modsætning til i3 også byder på mere moderne infotainment med blandt andet berøringsskærme. BMW I3 var et studie i lækkert letvægtsdesign og alternative løsninger, da den kom i 2014. Dengang var modellen, der også kan fås med benzindrevet rækkeviddeforlænger, noget af det mest cool på markedet. Det ikoniske design holder endnu; det er en bil, som kunne stå på ethvert museum for moderne kunst.

I det daglige er den høje bil praktisk, og du sidder godt og regulært på forsæderne. Bagsædet er nærmest en bænk med rimelig plads, og hvor du sidder højt. Adgangen gennem de bagudhængslede og tunge "selvmordsdøre" er til gengæld en vittighed. Fordøren skal åbnes, for at du kan få en bagdør op. Den funktion er bøvlet og gør manøvren svær i p-huse. Bagagerummet er med sine 260 liter i den klejne afdeling.

På vejen opleves i3 lige så letkørt, som den er sagte. De flere kræfter i i3S-modellen hentes i power-mode, der giver et klart boost til at flette i bytrafikken og overhalinger på motorvejen. Den let opstrammede undervogn holder den mere fast i kødet ved svingmanøvrer. Det høje tyngdepunkt og de tunge batterier i bugen på bilen med en køreklar vægt på 1340 kg gør dog, at den aldrig bliver en sportsvogn.

Vi kørte i testperioden reelt omkring de 200 kilometer på en opladning. Til gengæld talte batterimåleren meget præcist ned. Der er der dog ingen tvivl om, at motorvej og power-mode koster ekstra, så vi holdt os det meste af tiden i mellemtrinnet Eco og undgik den mest sparsommelige eco plus-indstilling, der reducerer effekten drastisk - hvor der er en god balance mellem effekt og regenerering ved nedbremsning.

Gearindstillingen sker med et stort drejehjul ved siden af rattet. Det fungerer let og intuitivt. Det andet drejehjul, som styrer i-Drive-system og navigationsanlæg, virker omstændeligt og gammeldags. Som i nyere BMW-modeller kunne der også være suppleret med en touchfunktion. Navigationsanlæggets evne til at vise vej til ladestandere var som i de andre elbiler, vi har testet, mangelfuld, da du ikke kan se effekten på ladestanderen, og dermed hvor hurtigt den lader. Her byder BMW dog ind med en app, som giver oplysninger om blandt andet bilens tilstand og offentlige ladestandere. Ellers må du bruge apps fra eludbyderne Clever eller E. ON.

BMW er fulgt med på sikkerhedsfronten med adaptiv fartpilot, nødbremse, trafik-køassistent. Det er ekstraudstyr til 10.000 kroner.