Hyundai i30 stationcar er behagelig at køre i og overbeviser med sin rummelighed.

Engang var en stationcar lige så feteret af danskerne som Shu-bi-dua og hakkebøf med bløde løg. År efter år lå modeltypen øverst på bilhitlisten, og de praktiske biler fik ikke mindst småbørnsfamilier til at vende vrangen ud på tegnebøgerne. Men med tiden fik kunderne fine fornemmelser, for først blev MPV'erne populære, og senest er det de høje crossovere, som har fortrængt den klassiske stationcar. HYUNDAI I30 ST. CAR 1,4 T-GDI DCT PREMIUM 4 STJERNERPris: 308.975 kr.I30 st. car fra: 208.675 kr.



Forbrug: 18,2 km/l



CO2 per km: 125 g



Motor: 1,4 benzinmotor med fire cylindre og turbo



Hk: 140/6.000 o/min.



Nm: 242/1.500 o/min.



Topfart: 203 km/t.



0-100 km/t.: 9,5 sek.



Trailervægt med bremse: 1.400 kg På sin vis er det synd og skam, for intet slår bagagerummet i en stationcar, der let rummer et omfangsrigt aluminiumsunderstel til en stor barnevogn. Tag nu den nye Hyundai i30, den er virkelig rummelig. Med en længde på over 4,5 meter er der gjort plads til et bagagerum på 602 liter og yderligere 1650 liter, hvis bagsæderne lægges ned. Det gør bilens bagagerum til et af klassens største, på niveau med Volkswagen Golf Variant, mens konkurrenterne Peugeot 308 SW og Skoda Octavia dog har lidt mere at byde på. Der er selvfølgelig nedfældeligt bagsæde, der også kan splittes op, men desværre er lastefladen ikke helt plan, når vi lægger sæderne ned, og der er heller ingen fjernudløsning af sæderne, så de kan lægges ned automatisk. Til gengæld åbner bagklappen højt, og inde i kabinen er der rigeligt med plads. Forsæderne er af den faste slags, som ikke segner under en trind danskers tryk.

Behageligheden selv

Vi tester bilen i udgaven 1,4 T-GDI DCT Premium. Oversat til dansk er det versionen med 140 hk benzinmotor med turbo, automatgear og topudstyr. Det gør så, at prisen havner på 308.975 kr. Umiddelbart en voldsom pris, men der er flere muligheder for at slippe billigere. Det vender vi tilbage til. Motoren trækker godt og vil for de fleste nok opleves som temmelig kvik, hvis man insisterer og trykker speederen i bund. Det er dog en kørestil, som er helt i modstrid med vognens intentioner, for automatgearet er udlagt til tidlige gearskift, hvilket sparer på benzinen og giver en yderst behagelig fremfærd. Affjedringen er komfortorienteret. I30 er ikke sat i verden for at slå omgangsrekorder i rundkørsler, men derimod for at suge ujævnheder op og gøre din køretur behagelig. Den er så tilpas blød og komfortabel, at den opsuger de fleste stød fra vejen. Og præcis så hård, at fører og passagerer har en god fornemmelse af, hvad bilen vil, og hvor den er på vej hen i svingene.

Støjsvag

Lydkomforten er også god, umiddelbart er i30 mere støjsvag end de fleste af konkurrenterne og selvfølgelig med de kendte fem års garanti. Vi kører versionen med det højeste udstyrstrim, men du kan sagtens nøjes med Trend, der kun mangler full LED-forlygter, en airbag til førerens knæ og lidt lister rundt om vinduerne. Hyundai i30 1,4 Trend med automatgear koster 288.975 kroner og har stor farveskærm med Apple Carplay og DAB-radio, 16 tommer alufælge, armlæn foran, bakkamera og nøglefri betjening. Automatgearet fås kun til 1,4-motoren, og kan du undvære det, er der 20.000 kroner at spare. Der er yderligere 20.000 kroner i besparelse ved at nøjes med den lille 1,0 motor med 120 hk, der gør det udmærket til daglig brug. Vi ville nødig køre med campingvogn i den model, men ellers et fint valg. I virkeligheden er en i30 Trend med 120 hk til 248.975 kroner måske nok derfor det bedste valg, hvis man er faldet for den nye stationcar. Hvis man bevæger sig længere ned i udstyrsniveauerne, er det især fraværet af den fine skærm, der springer i øjnene, men er man ligeglad med det, er der selvfølgelig penge at spare. Under alle omstændigheder er der ros til Hyundai for at gøre automatisk nødbremse til standardudstyr, selv om den avancerede version, der også kan bremse for fodgængere, kun fås mod merpris.

Konklusion