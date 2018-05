Fyns Amts Avis mener: Sommerens must-haves er noget vrøvl

"Sommerens must-haves" står der på det store reklameskilt, som skal lede forbrugerne ind på tøjfirmaets hjemmeside. Reklamen ses mange steder både på tv, på websites og i magasiner på tykt, glitrende papir, men den er også placeret ved busskure og store veje med meget trafik. Det er helt efter bogen. Reklamer skal skabe et behov, og de virker, selvom de fleste forbrugere godt er klar over, at han eller hun bliver påvirket. Alligevel er det dog tankevækkende grænsende til bekymrende, at ordet "must-have" er blevet en del af det danske ordforråd og ikke mindst forbrug.

“ "Must-have" hører til i kategorien nødvendighed eller ligefrem et krav.

"Must-have" hører til i kategorien nødvendighed eller ligefrem et krav. Sat i forbindelse med sommergarderoben er det i bedste fald noget vrøvl, men i værste fald er vi i det stille på vej mod en farlig tendens, der kan føre til overforbrug og i mange tilfælde gæld.

Spørgsmålet er, om vi danskere godt kunne finde på at tage endnu en tur ned ad den farlige sti, som mange tog i de fede år i det nye årtusinde, hvor stien endte med et kollaps på boligmarkedet i 2008. Det førte Danmark ud i en af de værste økonomiske kriser, der varede flere år. Godt nok var der en global krise, men "must-have"-mentaliteten forstærkede den. Og "must-have" er ved at sprede sig igen.

Dengang, hvor forbruget buldrede løs, var et nyt køkken også et "must-have". I hvert fald mindst hvert 11. år og altid i forbindelse med et huskøb, selvom det pågældende køkken måske kun var nogle år gammelt. Der skulle et nyt køkken til. Basta! Reklamer og ikke mindst boligprogrammer, hvor håndværkere, stylister og en glad tv-vært hjalp almindelige danskere med en ny bolig, bar ved til (over)forbrugsbålet.

Nu er vi rykket ud i haven, hvor de færreste kan leve med fliser og andre former for belægning, der har mere end nogle få år på langs på matriklen. Faktisk er det i stigende grad haven, der skal omkalfatres, når vi køber et hus. Vi investerer i store mængder af planter, buske og træer, der skal i syv forskellige slags indkøbt jord. Vi køber flere motoriserede og dyrere haveredskaber, der opfylder nye behov for eksempel en løvsuger.

Der er fare på færde, når man forveksler nice-to-have med need-to-have. Lige nu er det private forbrug ifølge en undersøgelse fra DI i vækst og har nået det højeste niveau i 12 år. Men vi sparer stadig op. For vores indkomst er stadig højere end vores forbrug. I årene op til krisen var forbruget set i forhold til indkomsten væsentligt højere end, hvad vi oplever i dag. Det høje forbrug skete i høj grad for lånte penge. I 2006, 2007 og 2008 brugte danskerne omkring 105 kroner hver gang, de tjente 100 kroner. I dag er niveauet på 96 kroner, hver gang der tjenes 100 kroner. Det kan "must-have" sagtens få ændret på, hvis vi tillader det.