Listen med vejledning i at tage livet af sig selv, som foreningen Læger for aktiv dødshjælp med sydfynske Svend Lings i spidsen har lagt på nettet, bliver stadig vurderet af anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Imens ligger listen frit tilgængeligt på nettet. Styrelsen for Patientsikkerhed henviser til politiet.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har siden torsdag undersøgt, om man skal gå ind i sagen om en liste med vejledning i at begå selvmord ved hjælp af over 300 almindelige lægemidler, som foreningen Læger for aktiv dødshjælp lagde på nettet torsdag morgen. Sagen er landet her, fordi foreningens talsperson og frontfigur er den pensionerede læge Svend Lings fra Kværndrup, der sidste år fik frataget sin lægeautorisation.

Hensigten er ifølge Lings at give alvorligt syge mennesker et redskab til at hjælpe sig selv, indtil samfundet vil påtage sig at yde aktiv dødshjælp.

Ifølge Fyns Politi havde man fredag formiddag ikke modtaget nogen anmeldelser vedrørende listen, men anklagemyndigheden kan også vælge selv at tage sagen op. Imens ligger listen med lægemidler og vejledning i at begå selvmord med dem altså frit tilgængeligt på nettet. Eksperter har vurderet, at listen øger risikoen for, at personer, der ikke er alvorligt syge, begår selvmord.

Heller ikke Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget sig noget, og det kommer den heller ikke til. Styrelsen meddeler, at man ikke kan udtale sig i sagen, fordi der er tale om et forhold, der hører under straffeloven. Derfor henviser man til politiet.

Svend Lings har over for avisen erkendt, at der er en risiko for, at listen anvendes af de forkerte årsager, men mener, at hensynet til lidende mennesker vejer tungere.

Den tidligere læge er i forvejen under anklage for at have hjulpet syge mennesker til at dø og skal i retten til september.