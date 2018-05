Rågekolonien på den gamle kirkegård i Marstal har vokset sig så stor, at den er begyndt at genere byens beboere. Nu har menighedsrådet fået tilladelse af Naturstyrelsen til at skyde den fredede fugl.

Marstal: Rågeskrig har i de sidste mange unger været hverdagskost for beboere og butiksejere, som bor tæt på den gamle kirkegård i Marstal.

Det fortæller Morten Aunsborg, der er formand for kirke- og kirkegårdsudvalget i Ærø Menighedsråd.

- Rågekolonien på den gamle kirkegård er et virkelig stort problem, og vil gør alt, hvad vi kan, for at at komme det til livs. Vi har søgt om tilladelse hos Naturstyrelsen til at skyde ungerne, og den har vi fået. Så fra 1. maj og frem til 15. juni vil to erfarne jægere forsøge at skyde så mange af ungerne som muligt, fortæller Morten Aunsborg.

Rågerne har igennem mange år holdt til på den gamle kirkegård, men det er først i år, at de er begyndt at blive et problem.

- Der er kommet rigtig mange i år. Jeg vil tro, at der er 12-15 reder i træer, og hvis der er tre-fire unger i hver, kan du selv regne ud, hvor mange der er, siger Morten Aunsborg.

Da rågen er en fredet fugl, må jægerne kun skyde ungerne.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne. Træerne skal stynes senere på året, og der vil nogle af rederne naturligt nok forsvinde, mens vi også overvejer at sætte en tårnfalk ud, da den er rågens naturlige fjende, siger Morten Aunsborg.