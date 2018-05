Odense HC-træner Jan Pytlick tror og håber, at spillerne vil optræde frigjort og energisk i første DM-finale mod København, fordi Champions League-billetten er hentet.

Håndbold: De kendte løbebaner, oppres, russerscreeninger og overgangsspillet blev terpet for sidste gang, inden Odense HC-truppen lørdag kører til Frederiksberghallen for at jagte klubbens første guld, og akkurat som før den første DM-semifinale sad de fleste manøvrer i det berømte skab. Men både træner Jan Pytlick og spillerne er klar over, at spillet og indsatsen i langt højere grad skal leve op til træningens kvalitet, end det var tilfældet i første DM-semifinale, som blev tabt stort. Både billetten til finalen og til det eftertragtede Champions League-spil blev dog indløst efter samlet tre kampe. Dermed er det af de store sæsonmål i hus. - Det er klart, at en stor del af presset på os er væk, fordi det er så vigtigt at komme i Champions League for klubben. Det er muligt, at det udløser en mere frigjort indsats i første finale. Det vil jeg da håbe, for det var tydeligt, at spilerne virkede hæmmede i første kampe mod Esbjerg, sagde træner Jan Pytlick, da fredagens træning i Højbyhallerne var overstået.

Klar i mælet

På den taktiske side var Pytlick klar i mælet: - København har et meget stærkt forsvar, og det er basis for deres gode kontraspil. De vil formentlig prøve at pumpe os i løbene, og de har i Mia Rej drivkraften i det spil. - Derfor skal vi være disciplinerende i angrebet og afslutte godt og klogt. men først og fremmest handler det hele om, at vi får bragt det niveau, som er i holdet. man kan tale taktik i nok så mange uger, men det hele handler om at være klar til at yde det allerbedste, når det gælder. - Nu står vi en DM-finale, og spillerne ved ikke, om de får prøvet det igen. Så det er bare med at give alt og forsøge at spille det har i sig, sagde Pytlick efter en træning, hvor playmaker Mie Højlund igen piskede skud ind med største lethed, hvor indspillene til Kathrine Heindahl lå perfekt, og hvor der også blev øvet syv-mod-seksspillet - og alle de andre kendte detaljer. Nærmest som var det med lukkede øjne.

