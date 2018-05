Svendborg Kommune overvejer som et led i en større sparemanøvre at lukke Sydfyns Flyveplads på Tåsinge. Ærø Kommune skriver i et høringssvar, at flyvepladsen er vigtig for det ærøske erhvervsliv og øens borgere. Den endelige beslutning træffes af Svendborg Byråd sidst i juni.

Ærø/Svendborg/Tåsinge: Svendborg Kommune overvejer at spare Sydfyns Flyveplads på Tåsinge væk, men det håber Ærø Kommune, at den lader være med. Det skriver borgmester Ole Wej Petersen (S) og kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg i et høringssvar på vegne af Ærø Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg.

Udvalget skriver i brevet, at "flyvepladsen på Tåsinge er vigtig for det ærøske erhvervsliv og øens borgere, således at det er muligt hurtigt at komme til og fra Ærø i forskellige situationer."

Ifølge Ole Wej Petersen har udvalget sendt høringssvaret for at sikre sig, at politikerne i Svendborg er klar over, at de ærøske kolleger ser flyvepladsen som meget betydningsfuld for øen.

- Hvis de lukker den, lukker de også en dør for os, i tilfælde af at der er problemer med færgen, siger han og uddyber:

- Det er den lufthavn, der kan benyttes, så man hurtigt kan komme over med reservedele til skibe, der ligger på værfterne. Det kan være afgørende for dem. Det kan være mandskab, og det kan være folk, der skal udmønstre hurtigt. Der er mange søfolk, der skal af øen hurtigt, og som ikke kan vente på færgen, fordi det er om natten, færgen er i dok eller andet, siger han og mener, det vil være "vanvittigt dyrt", hvis man fremover i stedet skal benytte en anden flyveplads.