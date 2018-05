Diskotek Miss Sophy i Marstal har startet en ny kampagne for at få flere til at køre med taxa. Hvis man kan fremvise en taxabon der er mindre end 10 minutter gammel, kan man få gratis drinks i baren op til 200 kroner.

Derfor har diskoteket opfundet et nyt tilbud, hvor man kan få gratis drinks i baren for 200 kroner, hvis man kan fremvise en taxabon, der er mindre end 10 minutter gammel.

Marstal: Flemming Skov, indehaver af Ærøs eneste diskotek Miss Sophy, er ligesom mange andre restauratører på øen glad for, at Ærø igen har fået en taxaordning.

Kommune har hyret advokat i mulig ny taxasag: - Vi er lidt forsigtige i den her sag, for vi har før brændt fingrene

- Vi har lavet tilbuddet for at byde den nye taxavognmand velkommen og for at få flere til at køre med taxaen. Vi har i en lang periode ikke haft taxaer på øen, og vi har ikke haft et alt for godt forhold til en af de tidligere vognmænd, som kaldte vores gæster for skrald, siger Flemming Skov.

Diskoteksejeren har ikke tal på, hvor mange der i den første weekend benyttede sig af tilbuddet.

- Der var nogen, og jeg ved også, at taxachaufføren har haft noget at lave i weekenden, siger Flemming Skov.

I stedet for at tilbyde folk gratis drinks kunne I så ikke i stedet betale et bidrag direkte til den kommunen?

- Nej, jeg har ikke lyst til at betale til noget, som kommunen selv har ødelagt. Hvis de ikke havde fjernet alt kommunal kørsel, så havde de tidligere taxavognmænd formentlig stadig været her. Alle ved, at en taxachauffør ikke alene kan leve af at hente Fru Jensen. Han skal have et ben at gnave på, men kommunen har givet alt kommunal kørsel til Jepser Bus, og derfor er det endt sådan her, siger Flemming Skov.

Det er borgmester Ole Wej Petersen (S) ikke enig i.

- Den kommunale taxakørsel ligger stadig hos Øens Taxa. Det passer ikke, at Jesper Bus har fået den kommunale kørsel. Jepser kører bus, og Øens Taxa kører taxa. Grunden til, at der ikke er skolebørn, der kører med taxa i øjeblikket, er, at der ikke er børn med særlige behov, siger Ole Wej Petersen.