Det bliver et tilløbsstykke, når den britiske prins Harry lørdag gifter sig med den amerikanske skuespillerinde Meghan Markle.

Britiske medier venter, at op mod 100.000 tilskuere vil stimle sammen omkring kongehusets slot Windsor Castle vest for London for at få et glimt af brudeparret.

Indtil fredag var der spænding om, hvem der skulle føre 36-årige Markle op ad kirkegulvet i St. George's Chapel.

Det plejer at være brudens far, men torsdag meddelte det britiske kongehus, at Thomas Markle ikke ville være til stede ved brylluppet lørdag.

Det skyldes angiveligt, at han har problemer med hjertet og har været igennem en operation.

Flere bookmakere havde udnævnt Meghan Markles mor, Doria Ragland, som det mest sandsynlige bud på en ledsager.

Men det bliver prins Charles, prins Harrys far, som følger Meghan Markle til alters, meddelte kongehuset fredag.

- Frøken Meghan Markle har bedt Hans Kongelige Højhed Prinsen af Wales om at følge hende op ad kirkegulvet i St. George's Chapel på hendes bryllupsdag.

- Prinsen af Wales er glad for at kunne byde frøken Meghan Markle velkommen til den royale familie på denne måde, lød det.

Når de to har sagt ja til hinanden, køres de i åben hestevogn til St. George's Hall. Her er 600 gæster inviteret til reception med dronning Elizabeth som værtinde.

Gæstelisten er ikke offentliggjort, men i britisk presse gættes der på navne som sir Paul McCartney, Elton John, sportsstjerner, personer inden for velgørenhed og naturligvis parrets venner.

Meghan Markle og prins Harry mødte hinanden i London i 2016. Det var angiveligt fælles bekendte, der bragte dem sammen.

Vennerne så rigtigt, og de to blev forlovet i 2017.

Prins Harry, der er søn af prins Charles og prinsesse Diana, er den sjette i rækken til den britiske trone.

Hans bror, prins William, er ærespræsident for det engelske fodboldforbund og skulle egentlig på Wembley lørdag eftermiddag. Der er FA Cup-finale mellem Manchester United og Chelsea.

Men brylluppet kommer i første række, og prins William er brorens "best man".

Det er ikke lykkedes britisk presse at opsnuse, hvor bryllupsrejsen går hen.