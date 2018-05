Ærø Kommune betaler 420 kroner i timen for at have en taxa til rådighed. Hvis ærøboerne ikke kører nok med taxa, kan det ende med at blive en dyr forretning for kommunen.

Ærø: Den 7. maj begyndte Taxa Syd at køre taxa på Ærø, men den nye taxaordning kan ende med at blive en dyr forretning for Ærø Kommune.

Fyns Amts Avis har fået aktindsigt i kontrakten mellem Taxa Syd og Ærø Kommune, og her fremgår det, at der på alle hverdage skal være en stor taxa til rådighed fra klokken 04-24 til en timepris af 420 kroner. I weekenderne skal taxaen være til rådighed i døgnets 24 timer, og her er timeprisen ligeledes 420 kroner.

Sådan er taxaordningen skruet sammen Ærø Kommune har indgået en kontrakt med Taxa Syd, der frem til 31. marts 2019 skal køre taxa på Ærø. Taxaselskabet skal stille en eller flere taxaer til rådighed i tidsrummet: mandag, tirsdag og onsdag klokken 04-24 og fredag, lørdag og søndag døgnets 24 timer.



Fredag aften og nat og lørdag aften og nat mellem klokken 22-04 skal der udover en stor bil være yderligere en lille bil til rådighed.



Prisen for en stor bil er: 420 kroner i timen.Prisen for en lille bil er: 399 kroner i timen.



Det er aftalt, at Taxa Syd afregner en gang om måneden med Ærø Kommune. Afregning afgøres på baggrund af den tilbudte timepris fratrukket den dokumenterede aktuelle indtjening til ordinær pris i det pågældende døgn. Merindtjening per døgn tilfalder kørselskontoret.



Kilde: Ærø Kommune

De penge, som taxaen tjener ind, vil blive modregnet den timepris, som taxaselskabet har aftalt med kommunen.

I den første uge (uge 19) tjente Taxa Syd ifølge selskabets direktør 13.000 kroner. Det betyder, at Ærø Kommune skal betale omkring 50.000 kroner i kompensation til Taxa Syd for i den uge alene at have taxaen til rådighed.

Kontrakten mellem Ærø Kommune og Taxa Syd udløber den 31. marts 2019 og Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), medgiver, at ordningen godt kan gå hen og blive en dyr forretning for kommunen.

- Men det var den eneste mulighed, vi havde. Vi vil regne det her for at være en forsøgsordning, indtil taxakørslen skal i udbud næste gang. Der vil vi forhåbentlig få den almindelige personkørsel og flexkørsel med i et samlet udbud, siger Ole Wej Petersen.

Per Nikolaj Bukh, der er professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, mener ikke, at det er en kommunal opgave at drive taxaselskab og betegner aftalen mellem Ærø Kommune og Taxa Syd som "meget usædvanlig".

- Jeg har aldrig hørt om en lignende ordning før. Umiddelbart er det ikke en kommunal opgave at drive taxaselskab. Det virker, som om at kommunen vil drive erhvervsvirksomhed, men jeg kan ikke udelukke, at det er lovligt, og jeg kan heller ikke udelukke, at man kan skrue en ordning sammen, som begynder at ligne noget med kollektiv trafik som er på linje med buskørsel, siger Per Nikolaj Bukh.

Kommunen fik tre bud, da opgaven blev sendt i udbud.

- Kommunen har udvist passende sparsommelig, eftersom opgaven har været sendt i udbud. Tilbage er så ansvaret overfor skatteborgerne. Mener skatteborgerne, at det her er bedre for kommunen end for eksempel fem skolelærere, spørger Per Nikolaj Bukh.