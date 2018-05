- Jeg er skuffet over, at det ikke lykkedes i tide at redde i hvert fald stuehuset. Det var tanken med den selvejende forening at bevare stuehuset. Men arkæologerne gjorde nogle fund, der var meget lovende, og det var sikkert dødsdommen, siger Morten Eriksen.

Morten Eriksen, formand for Lokalhistorisk Arkiv i Munkebo, ærgrer sig over, at planerne om at bevare Bakkegården ikke kunne gennemføres. Lokalhistorisk Arkiv havde udpeget Bakkegården som bevaringsværdig.

Trods en startkapital fra Kerteminde Kommune på 750.000 kroner og 100.000 kroner til drift om året måtte foreningen og formand Troels Nielsen til sidst sande, at gården ikke stod til at redde, og nu er det endegyldigt slut med den firlængede gård.

Forfaldet trådte ind i de følgende årtier, kulminerende med restaurantens brand nytårsnat 1988, og det er nu cirka 10 år siden, at Bakkegården har været beboet. Kommunen overlod i 2013 Bakkegården til en nystartet forening, Den selvejende institution Munkebo Bakke, hvis oprindelige ambition var at bevare Bakkegårdens stuehus.

- Drømmescenariet er, at historien udruller sig selv heroppe. Viser det sig, at Ladbykongen har boet her, giver det en helt anden version af historien. Troels Nielsen, formand for Den selvejende institution Munkebo Bakke.

For et par år siden opdagede arkæologer fra Østfyns Museer resterne af et langhus fra Vikingetiden lige bag Bakkegården, og det har givet de historieinteresserede fra Munkebo forhåbninger om, at jorden under Bakkegården kan gemme på vigtige levn fra perioden omkring 900-tallet - fra en storhedstid, der muligvis var endnu større end de svingende 1940'ere og -50'ere.

Når nedrivningen er overstået, overtager arkæologerne grunden. Hvis det store vikingefund gøres, kan tidligere fremsatte forslag som kulturhus og café stryges af brættet, mener Troels Nielsen.

- Drømmescenariet er, at historien udruller sig deroppe. Viser det sig, at Ladbykongen har boet herovre, giver det en helt anden version af historien. Det bliver rigtig spændende at se, hvad der kan findes oppe på bakken, siger Troels Nielsen.

Morten Eriksen, formand for Lokalhistorisk Arkiv i Munkebo, stemmer i.

- Hvis de finder Ladbykongens hus deroppe, er det en helt anden historie. Det kunne blive en landssensation, siger Morten Eriksen.

Plan B er at indrette området på en måde, så udsigtsoplevelsen kommer i centrum.

- Vi har den unikke 360-graders-udsigt over Kerteminde Fjord og Odense Fjord, bondelandet på Hindsholm, industrien på Lindø, den gamle købstad (Kerteminde, red.) og ind over Odense. Men hvad man så kan udvikle det til, må vi se på hen ad vejen, siger Troels Nielsen.

En ny lokalplan har gjort det muligt at opføre nye bygninger lidt længere væk fra tårnet, der blev opført i 1993 og i dag er hovedattraktionen. Troels Nielsen mener, at Bakkegården har været lidt i vejen for den optimale udsigt, så nedrivningen, der er finansieret af kommunen, åbner også op for nye muligheder, og den selvejende institution råder fortsat over penge, der skal bruges på at udvikle nye idéer og søge fondsmidler.

I første omgang afhænger næste kapitel af, hvad der dukker op i jordlagene under Bakkegårdens fundament.