Dan Bjerregaards virksomhed Continator Plastic Machinery i Lejbølle har fået en gazellepris for at have fordoblet omsætningen. Men han drømmer ikke om vækst i virksomheden. Derimod gør det ham stolt, at virksomheden har eksisteret i 35 år, ligesom han værdsætter at være fri fra at skulle ud at låne penge.