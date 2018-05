Jens Munk (løsg.) føler fortsat, at han mangler en personlig undskyldning fra Dorthe Ullemose (DF) for sagen, hvor den falske Facebook-profil "Tom Jensen" blev brugt til at svine ham til. Imens har hverken partitoppen i DF eller Dorthe Ullemose stillet sig til rådighed for at svare på, hvad sagen får af konsekvenser.

Svendborg: En personlig undskyldning må være på sin plads.

Sådan har den tidligere DF'er og nu løsgænger i byrådet, Jens Munk, oven på sagen om den falske Facebook-profil "Tom Jensen", som Fyns Amts Avis har afdækket.

Den falske Facebook-profil Sagen om den falske Facebook-profil "Tom Jensen" startede i begyndelsen af maj, hvor avisen beskrev, hvordan profilen gennem de seneste par måneder gentagne gange i diverse Facebook-tråde og i kommentarfeltet på Fyns Amts Avis' hjemmeside FAA.dk havde taget DF's byrådsmedlem i Svendborg og folketingsmedlem, Dorthe Ullemose, i forsvar.Profilen, der også blev brugt til at sværte tidligere DF'ere til, var efter alt sandsynlighed falsk, vurderede tre eksperter i sociale medier.En sprogforsker fandt i "Tom Jensens" og Dorthe Ullemoses Facebook-kommentarer påfaldende så mange sammenfald i sprogbruget, at det kunne tyde på, at det var den samme, der stod bag - uden at det lå helt fast.Adspurgt om hun havde kendskab til profilen, svarede Dorthe Ullemose, at hun "ikke kender nogen Tom Jensen", og til spørgsmålet om, hvorvidt hun stod bag den, svarede hun "ingen kommentarer".Facebook bekræftede siden, at Facebook profilen var falsk, og at den derfor var blevet slettet.Et par dage senere sendte Dorthe Ullemose en mail til avisen, hvor hun skrev, at det var hendes voksne datter, der havde oprettet den falske profil. Avisen skrev og ringede tilbage til hende for at få et svar på, hvorvidt hun selv har brugt profilen til at debattere med, men hun svarede ikke på vores henvendelser.Dagen efter modtog avisen et læserbrev fra Dorthe Ullemoses datter, Maria Lynge Ullemose, der bliver bragt på siden her. I den forbindelse skrev vi på Facebooks beskedtjeneste Messenger og spurgte, om det kun er hende selv, der har brugt profilen til at debattere med. Det svarede hun ikke på.Siden forklarede Dorthe Ullemose i et skriftligt svar til Fyns Amts Avis, at "der er i et forsøg på at forsvare mig bl.a. kopieret brudstykker fra tekster, som er fundet hos mig, på facebooksider og fra nettet." Svare direkte på vores spørgsmål, om hun selv havde gjort brug af profilen, ville hun ikke.



Omkring ni dage efter sagen brød frem kom den hidtil eneste kommentar, avisen har fået fra DF's top om episoden. Den kom fra gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, som sagde, at man ville tage en snak med Dorthe Ullemose.

For godt nok har hans tidligere partifælle Dorthe Ullemose (DF) forklaret, at det var hendes datter, som stod bag profilen, der gennem en periode i foråret blandt andet blev brugt til at sværte Jens Munk og andre til på Facebook og FAA.dk, men Jens Munk savner, at Dorthe Ullemose siger personligt undskyld til ham, og at hun i øvrigt svarer direkte på, om hun selv har brugt og skrevet fra profilen.

Først når det er sket, kan der lægges låg på sagen, mener han.

- Det er lidt lige meget, om det er hende, der har siddet ved sin egen computer, eller om hun har bedt sin datter om at gøre det, for det er jo Dorthe, der har ført hånden. Uden tvivl. Så hun må have det hammerdårligt, og den eneste måde, man kommer over det, er ved at erkende, hvad man har gjort, i stedet for at gå i flyverskjul, siger Jens Munk.

- Så en undskyldning er det mindste, hun kunne gøre. At hun kommer og siger: "Ved du hvad, jeg har svinet dig til, men vi sidder som kollegaer i byrådet, så undskyld." Det havde jeg nok gjort, lyder det fra Jens Munk, der dog intet har hørt fra byrådskollegaen.

- Undskyldningen skulle nok have kommet prompte, nu er det ved at være lidt sent, tilføjer han.