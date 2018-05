Vindeby: I det ene køkken er der spejlæg, bacon og braskartofler på panderne på komfuret og en ribbensteg i ovnen. I det anden køkken ligger et dusin frikadeller og steger i rimelige mængder smør på en pande.

Der er fredag formiddag, og vi har skærpet lugtesansen, da vi rykker ind på Tåsinge Plejecenter, hvor beboere og personale er ved at forberede dagens frokost.

Forslag om prisstigning Det store sparekatalog på social- og ældreområdet rummer også et forslag om en prisstigning på maden fra kommunens centralkøkken, Det Gode Madhus.En hovedret koster i dag 47,50 kroner, efter at kommunen har ydet et tilskud på 2 kroner pr. hovedret. Forslaget er at fjerne tilskuddet, så prisen stiger til 49,50 kroner. Det vil give kommunen en besparelse på 750.000 kroner om året.



En hovedret må ifølge lovgivningen højst koste 53 kroner.

I kampen for at redde de lukningstruede køkkener på plejecentrene i Ollerup, Gudbjerg og Vejstrup har det været et argument, at den gode duft af frisklavet mad vil være historie, hvis politikerne lukker de tre køkkener.

På Tåsinge lukkede de det centrale køkken for mange år siden, men her er i stedet indrettet små cafekøkkener i de fire afdelinger, og vi kan godt afsløre, at her dufter fortrinligt fra køkkenerne sådan en fredag lidt før spisetid.

- Når vi steger ribbensteg, så dufter det over hele Vindeby, siger 92-årige N.P. Nielsen.