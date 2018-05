Jacob Demant har valgt at satse 100 procent på sit firma Vinfarmen. Med opkøbet af Vinoli er han nu i gang med at skabe sig et forretningsgrundlag, så han kan levere gode vine til kunders dørtrin i hele landet.

Skrillinge: Drevet af sin egen interesse for vin har 26-årige Jacob Demant nu taget et spring fra sit vante job i IT-branchen til at være fuldtids vinforhandler, der leverer vinabonnementer til drue-glade danskere. I 2016 oprettede han vinfarmen.dk, som var en bibeskæftigelse ved siden af hans almindelige job, men i januar blev han kontaktet af et firma, der yder en lignende service. Vinoli.dk ville gerne på Jacob Demants fynske hænder, og her sprang han til. Han sagde sit faste job op og valgte at satse på vinabonnementerne, der hver måned præsenterer kunderne for forskellige vine, som bliver leveret direkte på dørtrinnet. - Jeg tog chancen, og den 1. april overtog jeg Vinoli. Planen er, at Vinfarmen og Vinoli skal lægges sammen henover sommeren, siger han. I sidste ende er det navnet "Vinfarmen", som firmaet skal drives videre i.

Driver virksomhed fra hjemmet