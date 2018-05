HURRA, HURRA!!

Så kom de endelig frem af vintergemmerne - de mange fine bænke/borde, som kommunen hvert år stiller op til glæde for vore mange turister - også de sejlende!

MEN ufatteligt er det for en udenforstående at se, at man først tager sig sammen til at opstille disse bænke/borde på havnen i Marstal en uge EFTER, at der var mellem 400 og 500 både på besøg i havnen. Med bare tre i hver båd er der tale om mindst 1.500 gæster, alene i Marstal Havn. Synd at det ikke var "bryllupsgæster", for så havde man nok udvist større rettidig omhu!

De fleste øboere ved, at Kristi himmelfartsweekenden blandt andet er fars dag i Tyskland, og at øens havne i mange år er blevet invaderet af sejlende turister netop denne weekend. Ærgerligt er det derfor at se mange gæster gå rundt og lede efter et sted at sidde og indtage deres grillmad eller hvad man nu har på bordet.

Min opfordring skal derfor være: Kære teknisk afdeling, havnefoged eller hvem der nu sidder inde med nøglen til denne yderligere service for Ærøs gæster: brug jeres mange kalendere til at notere hvornår Kr. himmelfartsdag falder de kommende år.