30 af de 43 projekter i Middelfart Kommunes ambitiøse stiplan er blevet gennemført siden starten for fire år siden - men der kan godt gå 10 år, før man er i mål, for det er de tungeste projekter, som mangler.

Men af oversigten fremgår det også, at det primært er de billigere projekter under en halv million kroner, der er udført. Kun syv af dem overstiger således den halve million. Blandt andet 1. etape af Banestien og cykelstien mellem Banestien og Jyllandsvej. Politikerne har foreløbig afsat 31 millioner kroner til projekterne i perioden 2015-2020. Ved udgangen af 2017 er der brugt 10 millioner kroner.

De kan blandt andet glæde sig over 3,5 asfalterede, trygge kilometer omgivet af skov og marker fra Skovsvinget i Middelfart til Røjle. De kan holde ind i en ny cykellomme og få det store overblik, inden de krydser Hessgade fra Behrendtsvej til Stationsvej i Middelfarts hektiske morgentrafik, og de kan køre ind og ud af Fjellerup blandt biler, der har sænket hastigheden på grund af nye bump på vejen, ligesom de kan færdes trygt via Idrætsvej i Nørre Aaby på vej til skole og sportsaktiviteter med nye opstregninger, indsnævringer og bump. Og sidst, men ikke mindst, så kan de færdes sikkert i Nørregade i Ejby med nye fartdæmpende tiltag.

Og forbedringerne er i den grad til at tage og føle på for områdets cyklister og andre bløde trafikanter.

Stiplanen Stiplanen blev vedtaget af Middelfart Byråd i 2015. Den indeholder 43 konkrete projekter, der skal forbedre transportforbindelser og rekreative forbindelser i hele Middelfart Kommune med hovedvægten lagt på bedre infrastruktur og trafiksikkerhed for kommunens cyklister. Det overordnede mål er nemlig, at stiplanen skal gøre Middelfart til Danmarks bedste cykelkommune. Planens samlede udgift anslås at løbe op i 61 millioner kroner. Frem til 2020 har byrådet afsat 31 millioner kroner. Foreløbig er de 10 millioner brugt på at realisere 30 projekter i planen. Det er kommunens håb, at de resterende elementer delvist kan finansieres med hjælp fra fonde og statslige puljer.

Middelfart: Målet var at skabe Danmarks bedste forhold for cyklister, da M iddelfarts politikere i 2015 søsatte en ambitiøs stiplan med 43 projekter og et anslået samlet budget på 61 millioner kroner. Den første fireårige etape omfatter 30 projekter og er snart realiseret med den aktuelle færdiggørelse af de sidste sti- og vejarbejder i Middelfart, Nørre Aaby og Gelsted.

Overslag på de sidste 13 projekter løber op i små 50 millioner kroner. Derfor vil det også tage mere end fire år at gennemføre resten af planen. Vibeke Nørby fra Teknik- og Miljøforvaltningen er ikke meget for at sætte endelig tidshorisont på, men hun vil ikke være overrasket, hvis der går 10 år, inden Middelfart måske på det tidspunkt kan betegne sig selv som Danmarks bedste cykelkommune.

- Men det er helt efter planen. Hensigten var at få realiseret alle de mindre tiltag først, og nu skal der findes yderligere 30 millioner kroner til de store projekter, som for eksempel en cykelsti langs Bubbelvej, siger Vibeke Nørby.

Det er kommunens håb at finde en del af pengene gennem fonde og statslige puljer. Blandt andet har Vejdirektoratet med jævne mellemrum åbnet op for, at kommunerne kan søge midler til trafiksikring, som det blandt andet er sket med den nye Supercykelsti, som blev indviet i Middelfart i lørdags. Og for de rekreative stier som for eksempel Lillebæltsstien håber Vibeke Nørby, at det vil være muligt at søge nogle af de større fonde, der støtter friluftslivet.