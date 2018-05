Faaborg: I 120 år har det stolte skib galeasen "Haabet" haft saltvand under kølen, og det markeres med et stort jubilæumsarrangement på Munkholm, Faaborg Havn, 1. juni.

Fødselsdagen markeres ved et stort arrangement på havnen mellem klokken 17 og 23, hvor der i hele tidsrummet vil være åbent skib. Her kan alle se, hvor langt Træskibsforeningen Faaborg er nået med den store renovering af skibet, som de igangsatte efter overtagelsen for cirka halvandet år siden. Medlemmer, anpartshavere, sponsorer og ikke mindst fonde har gjort arbejdet muligt, så Faaborg derved bevarer og kan fremvise et smukt stykke maritimt kulturarv, lyder det i en pressemeddelelse.

Fejringen starter med en lukket reception klokken 16.

Klokken 17 vil der være "Sild og deller for en tyver". Her kan herboende samt turister spise med ad libitum, mens Faaborg Byorkester underholder med blæsermusik under ledelse af Stine Brinch.

Der vil være diverse boder og arbejdende værksteder i samarbejde med Øhavscenteret, Træskibspladsen, Kajakklubben Malik, Marna m.fl., som gæsterne kan besøge.

Og der bliver også mulighed for at få luft under skørterne. Fra Faaborgs venskabsby, Kappeln, kommer nemlig kultmusikeren Kurt Solberg, alias MR. DJ BOOM. Hans diskotek for voksne er indbygget i en campingvogn trukket via en "jydekrog" af en stor trehjulet motorcykel.

- Musikken er for det voksne publikum, om man så har lyst til en sømandssvingom eller blot et hyggeligt glas øl ved bordet, lyder det fra arrangørerne.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne til at deltage i fejringen, som arrangørerne håber bliver en ægte folkefest.