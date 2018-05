Faktarama

Biomekanik: Et behageligt sygehusmiljø med store vinduer og udkig til naturen kan bevisligt få patienter til at komme sig hurtigere, men hjælper det også på træning? Det har forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet undersøgt. To grupper af folk med hofte- eller knæsmerter blev sendt til træning i to vidt forskellige motionslokaler. Det ene var fyldt med moderne udstyr, med masser af sollys og udsigt til naturen. Det andet var et umøbleret kælderrum uden udsmykning i en 70'er-bygning.

Efter otte uger viste det sig, at de, der havde trænet i det skumle rum, oplevede størst fremgang. Det var stik modsat af, hvad forskerne havde regnet med. Kældermotionisterne forklarede, at de følte sig hjemme i rummet, der vakte minder om skoletidens gymnastiksale, og de havde en stærk følelse af sammenhold om en fælles udfordring. I den anden gruppe følte deltagerne sig distraheret af vinduerne, de følte sig ikke som et hold, og de ikke kunne lide at se deres utrænede og overvægtige kroppe i de mange spejle.

Konklusion: Hvis du motionerer som en del af et hold og i omgivelser du kan lide, øger du sandsynligheden for at blive fit og få det bedre. (hafa) Kilde: Videnskab.dk