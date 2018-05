1 / 3

Erfarne kræfter vil gerne starte et værested op for unge misbrugere i Middelfart, ligesom de voksne allerede har værestedet Broen for Livet. Formanden for foreningen omkring det nye værested, Mathilde Christensen, og lederen af Rusmiddelcenter Middelfart, Bent Kidmose, er i færd med at søge fonde og på anden vis skaffe penge til projektet, som gerne skulle kunne skydes i gang i slutningen af året. Værestedet "Fremtidens netværk" får til huse i lokaler lige overfor rusmiddelcentret i Teglgårdsparken. Foto: Peter Leth-Larsen