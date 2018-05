Fyns Amts Avis mener: Sydfyn til jobfest som bænkevarmer

Opsvinget har sat sig fast og sendt flere mennesker i beskæftigelse end nogensinde før.

De sorte krise-skyer, som for bare få år siden hang tungt over landet, er væk og har efterladt en høj himmel, hvor en rekordhøj beskæftigelse skinner som en sol på det danske arbejdsmarked.

De seneste tre år har 137.000 flere fået arbejde i den private sektor i det, der med god grund kaldes en sand jobfest.

Og skal man tro prognoserne og eksperterne, er der fin udsigt til, at festen fortsætter.

Set i det store samfundsperspektiv er den nyhed om rekordhøj beskæftigelse, avisen Danmark bringer i dag, en god en af slagsen.

Og den kan næsten alle egne af landet glæde sig over.

Antallet af nye arbejdspladser er ganske vist steget mest i de større byer. Men langt de fleste kommuner har plus på jobkontoen og kan samtidig indkassere en ikke ubetydelig bonus i form af langt færre borgere på offentlige ydelser.

Samlet set er rundt regnet 42.000 kommet væk fra offentlig forsørgelse de seneste tre år.

En udvikling, der ud over at glæde kommunerne også sikrer dem betydelige besparelser.

Der er kun nogle få kommuner, hvor begejstringen for den generelt positive udvikling på arbejdsmarkedet må være yderst begrænset.

Som for eksempel Svendborg og Ærø kommuner.

De udgør sammen med Nyborg, Fanø, Lemvig og Struer det lille hold af bænkevarmere, som må se til, mens de andre fester.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets tal er der her minus på jobkontoen.

Og, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) formulerer det, et behov for, at "de sætter sig ned og ryster hovedet for at se, hvad de kan gøre for at komme fra rød til grøn mode."

Helt så enkelt som at "ryste på hovedet" og regne med, at der så falder et plus på jobkontoen ud, er det nok ikke.

Det er ganske vist sandt, at "virksomhederne skriger på arbejdskraft", som ministeren siger.

Men tallene fra Beskæftigelsesministeriet dokumenterer også, er det især er i de store byer, der er efterspørgsel på arbejdskraft.

På Fyn er det Odense, der fører an i jobfesten. For her er der i forvejen langt flere arbejdspladser end på resten af øen.

Og de resterende ni kommuner på Fyn har svært ved selv at trække nye virksomheder til.

Politikerne i Svendborg og på Ærø vil utvivlsomt hellere end gerne deltage i jobfesten som andet end bænkevarmere.

Men det kan også tænkes, at der i de to kommuner er problemer, som kræver mere end beskæftigelsesministerens råd til borgmestrene og kommunalbestyrelserne om at "lave en plan og tage fat i udfordringerne".

Som for eksempel, at ministeren selv "ryster hovedet" og overvejer, om der i de kommuner, hvor jobfesten endnu ikke er begyndt, kan være behov for særlig hjælp til selvhjælp.