FODBOLD: Odense Q's kvinder i liga-slutspillet skal søndag til Hjørring og så ved man, at man nok ikke får noget med hjem.

Fortuna Hjørring har vundet seks kampe ud af seks mulige og styrer mod det danske mesterskab for niende gang - dog naturligvis presset af Brøndby IF.

Odense skal så ugen efter til Brøndby, inden holdet den 3. juni tager imod VSK Århus. Her har odenseanerne en gylden mulighed for at komme væk fra sjette- og sidstepladsen i mesterskabsslutspillet og nå á point mod netop VSK Århus. Derfor er de to kampe mod Fortuna og Brøndby gode kampe og anvendelige til at få det nødvendige tempo i benene før mødet med århusianerne.

Men omvendt tabte Odense kun 2-1 til Fortuna Hjørring tidligere på sæsonen.