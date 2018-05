For få uger siden lå Brøndby suverænt til at vinde mesterskabet. Nu har holdet lukket FC Midtjylland ind i guldkampen, og de to hold ligger lige.

Det er 13 år siden, at de blågule fra den københavnske vestegn har kunnet kalde sig danske mestre i fodbold.

Brøndby har i denne sæson lignet den største bejler til at vinde Superligaen, men et uafgjort resultat mod FC København og et nederlag til FC Midtjylland har åbnet guldkampen på vid gab.

Brøndby ligger før den næstsidste kamp mod Horsens fredag helt lige med FCM. Begge hold har 79 point - Brøndby har dog fordel af en bedre målscore.

Jesper Thygesen, fodboldkommentator på Viasat, peger på, at Brøndby nu er så tæt på målet, at holdet beskytter, hvad det har, i stedet for at være lige så aggressivt som tidligere i sæsonen.

- De har ikke den vildskab i deres spil i sæsonafslutningen, som de ellers har vist hele sæsonen. Det kan også være en kombination af fysisk og mental træthed, når de er så tæt på målet, siger han.

Jesper Thygesen understreger, at hvis guldet ender hos FCM, vil det være en fiasko for Brøndby.

- Helt overordnet vil det være katastrofalt, hvis Brøndby smider den her, siger han.

Med to kampe igen mangler Brøndby at møde henholdsvis AC Horsens og AaB. Her står FCM med et på papiret hårdere program, hvor modstanderne hedder FC København og Horsens.

Brøndby har fordel af en bedre målscore med syv mål over FCM, og det tæller, hvis de to hold slutter med lige mange point.

Derfor mener Jesper Thygesen, at Brøndby står bedst til at blive mester i år. Men samtidig ligger det største pres også på Brøndby-spillernes skuldre.

- Det er en større klub, og det er 13 år siden, at klubben har vundet den bedste række.

- Det er en klub, som for få uger siden lå suverænt til at vinde mesterskabet, så presset er klart størst på Brøndby, lyder det fra Jesper Thygesen.

Den første udfordring på Brøndbys vej er udekampen mod Horsens. Det jyske hold spiller ikke for en medalje, men Horsens-træner Bo Henriksen lover, at jyderne går ind til kampen for at vinde.

- Vi kommer til at være topmotiverede. Vi havde en træning i tirsdags, hvor der var så meget tænding, at folk sparkede hinanden ned for at kunne spille den kamp mod Brøndby.

- Vi ved, at vi skal spille over evne, og at vi skal kæmpe mere, end de skal, for at få et resultat. Men det tror vi også på, at vi kan, siger han.

Ligegyldigt hvad resultaterne af fredagens kampe bliver, så bliver mesterskabet først afgjort i sidste spillerunde.

FCM's kamp mod FCK bliver spillet fredag klokken 18 på københavnernes hjemmebane i Parken. To timer senere tørner Brøndby og Horsens sammen.