- Det hele startede i 1999. Vi var i Givskud Zoo, hvor en struds stak hovedet ind ad vinduet, og så sagde jeg til min kone 'sådan en vil jeg have engang'. Jeg synes, det er et utrolig fascinerende dyr, siger Michael Laursen om sin forelskelse i den oldgamle art.

Michael Laursen fik sig en struds. I slutningen af halvfemserne skød strudsefarme op rundt om i landet. 450 farme blev det til, og Michael Laursen og hans kone, Jette Laursen, købte seks strudseæg og så de første fem kyllinger blive klækket, uden at vide mere om arten end de fleste andre danskere. Med tiden blev det til mange flere.

- Vi startede et rugeri. Først med 140 æg, og så et større med 1200 æg. På et tidspunkt havde vi 600 kyllinger her, som vi solgte til strudsefarme i Danmark. Jeg var fascineret af dem, for det er et stort dyr, der kan løbe møghamrende stærkt.

I 2008 kom Michael af med sin sidste struds. Lerjorden på hans marker var for pløret til, at han ville fortsætte med at have strudse på den. Men det betød ikke, at strudsene forsvandt fra hans liv.