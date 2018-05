Cykelløb

Nr. Lyndelse: Søndag den 27. maj arrangerer Cykelklubben Kæden i Nr. Lyndelse motionscykelløbet Carl Nielsen Touren for 14. gang. Løbet, der har start og mål ved Carl Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse, byder på tre ruter - en på 130 km, der bringer deltagerne over "alle bjerge" på Fyn, en på 80 km, som kun rammer nogle af "knoldene", og endelig en tur på 60 km for dem, der "bare" skal en tur ud på raceren.

- Fælles for alle ruter er der depot i Jordløse og for 130 km rutens vedkommende også i Korinth. Bl.a. takket været de to hovedsponsorer på løbet, Sydbank og Kildemoes samt Super Brugsen i Nr Lyndelse kan klubben igen i år tilbyde alle deltagerne gratis kaffe og rundstykker før løbet fra kl. 8, og efter løbet er grillen tændt og der serveres grillpølser og kartoffelsalat, fortæller Søren B. Bertelsen i en pressemeddelelse fra klubben.

Der forventes deltagelse af ca. 400 motionscyklister, og opløbsstrækningen på Lumbyvej fra Carl Nielsenvej til Eskevej vil være spærret for gennemkørsel i tidsrummet fra kl. 11.30 til 14.30. Omkørsel af Eskevej.