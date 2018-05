Igen i år sættes alle sejl, når der holdes familie- og kulturdag på Polymeren i Årslev. Der bliver masser af musik, lege og aktiviteter, mad og drikke og mulighed for at møde hobbyfolket i diverse udgaver.

Årslev-Sdr. Nærå: Traditionen tro er der sendt bud til hele byen, når der på lørdag er Familie og Kulturdag for tredje gang. Det foregår i det gamle industrikompleks Polymeren, som er under forvandling til et kreativt kraftcenter i tvillingebyerne.

I år er der sat ekstra blus under kedlerne for at samle små og store til en hyggelig dag i fællesskabets tegn. Familie- og kulturdagen kombineres med et besøg af Danmark Dejligst, som under sloganet "den største og mindste havefest i Danmark" arrangerer en række gratis, udendørs koncerter i mindre, danske byer. Musiker Rasmus Nøhr lancerede konceptet i 2012, og siden har det bredt sig til foreløbig 24 byer landet over. I år bliver Polymeren sommerens første stop. Sponsorer sikrer gratis musik for publikum, mens salg af mad og drikke gerne skulle sikre et overskud til deling mellem foreningerne, der stiller med frivillige til de praktiske opgaver, og de udøvende kunstnere.

Rasmus Nøhr går på scenen klokken 18.30 og to timer senere står Zididada samme sted. Så længe behøver man ikke at vente på underholdningen. Allerede fra klokken 10.30 er der masser af leg og aktivitet i og omkring Polymeren, ligesom der bliver optræden ved Faaborg -Midtfyn Musikskole. Klokken 12 inviterer Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne til koncert for børn med bandet Babulja.

Klokken 13.00 kommer Else Marie Kristensen, Magtenbølle, på besøg med et par canadiske minigrise, Bo og Ole. De er i familie med grisen Øffert fra Tinkas Juleeventyr. Øffert hedder i virkeligheden Gitte, og hun har i mellemtiden fået et kuld på fem smågrise. Det giver hende nok at se til, men ifølge Else Marie Kristensen, der gerne slår et slag for det gode griseliv, er Bo og Ole skam både nysgerrige og kælne, hvis man har lidt tålmodighed, så der venter børn og dyrevenner en sjov oplevelse.

Der er mange flere på færde til familie- og kulturdagen. Man kan således møde Børnehaverne og Dagplejen i Nord, friskolen, efterskolen, ungdomsskolen, musikskolen, spejderne, Aarslev Boldklub, gæve frivillige fra Polymeren, biblioteket og dets venner, Gastro og Gaming, Den Fynske Spilfabrik, skaterfolket, RC-Truck Midtfyn, lokalhistorisk arkiv og Husmandsstedet giver den gas.