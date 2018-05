Afgørelse

Jysk Fynske Medier får kritik for manglende forelæggelse af YouTube-videoen "Forstå Konkursrytteri - Bryan Göddert-modellen" og Bryan Göddert får ret til genmæle for fejlcitat.

Jysk Fynske Medier omtalte i september 2017 konkursrytteri og i den forbindelse bragte Jysk Fynske Medier en YouTube-video, hvor en forretningsmodel blev navngivet efter Bryan Göddert. Forretningsmodellen beskrev, hvordan Bryan Göddert har drevet forretning på at overtage nødlidende virksomheder, der efterfølgende er gået konkurs.

Bryan Göddert har klaget til Pressenævnet over Jysk Fynske Mediers beskrivelse af forretningsmodellen, som, ifølge ham, mangler en beskrivelse af, at der "udarbejdes en fagkyndig vurderingsrapport og en juridisk overdragelse til "On-going priser".

Pressenævnet finder, at indholdet af YouTube-videoen må anses for retvisende, men at oplysningerne i videoen, herunder overskriften "Forstå konkurs-rytteri: Bryan Göddert-modellen" kunne være krænkende eller skadelige for Bryan Göddert, der på tidspunktet for videoens offentliggørelse blandt andet var tiltalt i en straffesag relateret til den beskrevne forretningsmodel. Jysk Fynske Medier burde derfor have indhentet en kommentar fra Bryan Göddert inden offentliggørelsen, så hans kommentarer kunne have været bragt i sammenhæng med beskyldningerne.

Pressenævnet har derfor udtalt kritik af Jysk Fynske Medier.

I to artikler blev Bryan Göddert i rubrikken og underrubrikken citeret for at have udtalt "I kan ikke røre mig" i relation til omtale af verserende retssager imod ham.

Bryan Göddert har ikke udtalt sig sådan. Det konstruerede citat må betragtes som et nyt sprogligt og mere provokerende udsagn end det, Bryan Göddert faktisk har udtalt.

Pressenævnet har derfor udtalt kritik af det konstruerede citat og af, at Jysk Fynske Medier ikke fjernede citatet, da Bryan Göddert anmodede herom.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk