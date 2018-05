Melby: Med start fra Børnehaven Gustavsminde, Kærumvej 8, inviterer Terrariet i Vissenbjerg og Danmarks Naturfredningsforening, DN, til snogejagt lørdag 26. maj klokken 9.30-11.30.

- Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vi er så heldige, at vi ser en snog. Men i de seneste år er levevilkårene for snogene i området blevet stærkt forbedrede, så det skulle være muligt at finde et flot eksemplar. Ellers finder vi helt sikkert noget andet vildt, så der er garanti for en god tur i et af de nye spændende naturområder i Assens Kommune, skriver Sven Rask, DN i en pressemeddelse. Han er sammen med Jonas Caspersen guider på turen. /EXP