Assens: Assens Kommune efterlyser to personer, der har lyst til at indgå i et frivilligt arbejde med udviklingen af Assens By. De to, man er på jagt efter, må gerne have en skæv vinkel på tingene og skal have lyst til at investere tid i blandt andet seks-otte workshops frem til næste forår, når det forventes, at udviklingsplanen er klar.

Interessentgruppen skal fungere som sparringspartner og følgegruppe for den politiske styregruppe, der allerede er nedsat. Gruppen får i alt 10 medlemmer, hvoraf de otte er inviteret med af styregruppen. Hvem, de er, er ikke officielt endnu, men det vil være repræsentanter fra foreningen Assens Købstad, det kommende lokalråd, handel, kultur og turisme.

- Politikerne kom selv med forslaget for at få andre end Tordenskjolds soldater med, som kan komme med nogle skæve indspark. Vi udvælger to efter en slags jobsamtale siger Anders Dam, der er planlægger i Assens Kommune.

Hvordan finder og udvikler vi Assens' identitet. Hvilken retning skal byen gå i? Hvordan fører vi ønskerne for udvikling ud i livet?, er de overordnede spørgsmål, som gruppen skal tage stilling til.

Første møde er 26. juni. 20 septemer går arbejdet med udviklingsplanen, som skal være klar næste forår, for alvor igang

- Den kan indeholde alt fra en byfest eller et loppemarked til et kæmpe byrumsprojekt. Realiseringen afhænger af, om vi har midler. Vi håber, at Real Danias medvirken (i Hovedbyer på forkant red.) kan åbne nogle døre, men typisk skal vi selv lægge halvdelen af beløbet, siger Anders Dam.

Der er ansøgningsfrist til de to "stillinger" tirsdag 29. maj.