Vissenbjerg Lokalråd laver bosætningsmesse for at vise alle herlighederne i 5492 Vissenbjerg frem til potentielle tilflyttere.

Vissenbjerg: Kære odenseanske børnefamilier. Flyt til Vissenbjerg. Her er gode institutioner, flot natur og billige huse.

Sådan lyder budskabet fra Vissenbjerg Lokalråd, der nu kaster sig ind i kampen for at lokke flere til at flytte ikke bare til Vissenbjerg og omegn, men hele Assens Kommune.

Det sker med en inspirationsmesse om bosætning for kvalitetsglade fynboer, som lokalrådet beskriver det. Messen finder sted lørdag 26. maj i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter, og her vil lokalrådet sammen med lokale foreninger, mæglere, skolen og Assens Kommune fortælle om alt det, Vissenbjerg har at byde på.

Inspirationsmesse Vissenbjerg Lokalråd holder lørdag 26. maj inspirationsmesse om bosætning. Det sker i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter fra klokken 10-15.Her kan interesserede høre mere om ledige byggegrunde, huse til salg, institutioner, foreningslivet og Assens Kommune generelt.



På Vissenbjerg Skole åbner skoleleder Per Helding dørene, så man kan høre mere om skolen og se den. Det sker fra klokken 11-14.



Der vil være konkurrence, og børn får fribilletter til Terrariet i Vissenbjerg.



Der er gratis adgang til messen.

Og det er altså ikke så lidt, fortæller Jørgen Bladt, der er kasserer i Vissenbjerg Lokalråd.

- Vi har flot natur, en fantastisk god skole, gode institutioner og et fritidsliv, som er mangfoldigt og får roser, siger Jørgen Bladt og fortæller, at Vissenbjerg Lokalråd især håber at kunne lokke nogle af dem, der i dag bor i Odense til at skifte postnummeret ud med 5492 Vissenbjerg.

- Vi satser på alle tilflyttere, men hovedsagligt vil vi se, om vi kan få fat i nogle børnefamilier fra Odense. Vi har først og fremmest natur og gode institutioner, og så har vi det økonomiske incitament, at vi har en kvadratmeterpris, der stort set er det halve af, hvad den er i Odense. Hvis man er interesseret i natur og fuglefløjt, så er Vissenbjerg lige området for en børnefamilie. Og så kan man spare temmelig mange penge ved at flytte herud, og man er alligevel tæt på Odense, for vi har gode trafikale forbindelser den vej, siger han.