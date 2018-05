- Vi vil have landsretten til at vurdere, om bevisbyrden er løftet eller ej, både hvad angår anklagen om voldtægt og voldtægtsforsøg, men også hvad angår, om min klient er den rigtige gerningsmand, siger han.

Svendborg: 28-årige Michael Nielsen, der den 30. april blev idømt fem års fængsel for voldtægt og voldtægtsforsøg, har besluttet at anke sin dom til landsretten med påstand om frifindelse.

Den dømte var tiltalt for en voldtægt, to forsøg på voldtægt og en blufærdighedskrænkelse. Han blev frikendt for to af forholdene, men dømt for de to andre.

Nævningene i byretten fandt ham skyldig i voldtægt begået mod en kvinde den 14. maj 2017 klokken 3.30 ved børnehaven Paraplyen på Marslevvej.

De fandt ham også skyldig i den 17. juni 2017 klokken 2-2.45 at have krænket en 22-årig kvinde, da hun kom cyklende ved Rema 1000 på Tvedvej. Hun formåede at flygte til fods.

I begge tilfælde truede han med en hobbykniv. (gedde)