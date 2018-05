Skån miljøet - spis dansk frugt

På en nylig ferie i Antibes lidt vest for Nice havde jeg en mageløs udsigt over Middelhavet fra en position på altanen tæt på indflyvningskorridoren til Nice lufthavn.

De mange fly, der især om aftenen fløj til og fra lufthavnen, gav tankerne frit løb. Især tanker om klimaforandringerne fyldte meget, og jeg tænkte på de opfordringer, der gives om at begrænse flytrafikken ved at de rejsende benytter andre transportmidler eller helt bliver hjemme.

At flytrafikken er en del af synderne bag vores klimaforandringer, er der vist ingen tvivl om, men at forestille sig en mærkbar ændring af adfærdsmønsteret for de rejsende er vist lidt for naivt. Jeg kan hertil i parentes bemærke, at jeg selv var i bil, og de samlede omkostninger (diesel, vejomkostninger, parkeringsudgifter, overnatning mm) overstiger voldsomt en flybillet.

Jeg synes derimod, at vi skal tage fat der, hvor alle kan bidrage, nemlig vores daglige forbrug af flyfriske varer. Salig Svend Auken fortalte engang en skoleklasse på fornemste pædagogiske vis, at et kilo vindruer koster en liter flybrændstof at fragte til Danmark.

Vi kan derfor fint bidrage til et bedre miljø ved at fravælge diverse eksotiske flyfriske varer og derimod spise frugt, bær og grønsager dyrket i Danmark og nøjes med at nyde disse i sæsonen.

Dels skåner vi miljøet, dels beholder vi arbejdspladser i Danmark og dels smager disse produkter meget bedre. Prøv f.eks at sammenligne et dansk æble ( vel nok et at verdens bedste) med et importeret æble eller et vandigt importeret jordbær med et danskproduceret velsmagende jordbær.

Tor Nørretranders siger i sin bog "Se frem": Du skal gøre det, du forventer at andre skal gøre.

På den måde kan vi være med til at vende den for klimaet så farlige udvikling.