Kloden rundt

USA: Det var næsten som at finde en nål i en høstak, men politimanden Derrick Jaradi klarede opgaven, gjorde en kvinde glad og er nu i medierne med reklame for politistyrken. Det begyndte, da Jessica Haelen var på stranden ved Galveston i Texas, USA. Da hun kom hjem, opdagede hun, at hendes forlovelsesring var væk. Hun hastede tilbage til stranden for at lede. Politimanden Jaradi så hende lede og kom med en metaldetektor for at hjælpe. Efter et par timer gav de op, og Jessica Haelen tog hjem. Morgenen efter klokken 4.30 fik hun en sms fra Jaradi. Om natten var han blevet tilkaldt for at dæmpe festglade mennesker på stranden. Han tog metaldetektoren med for lige at søge efter ringen en ekstra gang. Og denne gang havde han heldet med sig. (ritzau/ABC13)