- Vi skal styre en eksplosion af information

Fake news vælter ind. It-kriminelle hugger dine penge og din identitet. Dine private billeder bliver delt mellem alle, og såvel Facebook, som andre virksomheder kender dig bedre end din egen mor.

Dét er sådan det dystopiske billede, der tegner sig af det moderne liv i it-tidsalderen. Alligevel eksploderer mængden af apps til sociale medier, og kommunikation er så hurtig, at kun personer under 18 år kan følge med.

På den baggrund er min første tanke om regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed, som blev lanceret i ugens løb, at det er både for lidt og for sent, om end bedre set end aldrig. Selvfølgelig er 1,5 milliarder kroner et pænt beløb, men set i forhold til hvilke midler, der anvendes på såvel almindelig reklame fra virksomheder, som decideret fake news fra organisationer og stater - og ikke mindst de summer som kriminelle kan tjene - så virker det lidt som en dråbe i havet.

Jeg synes, at det helt store spørgsmål i dag er: Hvordan sikrer vi demokratiet og sammenhængskraften i samfundet i en tid, hvor informationsmængden er så kolossal? Specielt fordi en del information er misinformation, som har til formål at udnytte os. Enten ved at tage vores penge fra os, ved at misbruge vores personlige oplysninger, eller ved at påvirke os til at have mistro til andre mennesker eller samfundet generelt.

Konspirationsteorier, fake news og falske profiler. Alle de ting florerer i stor stil på sociale medier. Det har altid eksisteret. Forskellen på i dag og tidligere, er blot, at de sociale medier gør, at den slags spredes langt hurtigere og får et større publikum.

Den danske folkeskoles formålsparagraf indeholder i dag ord om, at skolen skal "...forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre". Engang var det lig med, at eleverne skulle følge med og orientere sig, læse en avis og se nyhederne i tv. Så var man godt på vej.

Det er ikke længere nok. Vi har behov for en tilføjelse til folkeskolens formålsparagraf og undervisningen. Eleverne skal ikke blot deltage; de skal deltage med en meget veludviklet kritisk sans. Lidt forenklet sagt skal de kunne skelne fake news og konspirationsteorier fra rigtige nyheder og statistisk underbyggede fakta.

De er nødt til at vide, at der er forskel på Den Korte Avis, Nationen på EB og så TV-Avisen og rigtige aviser.

Det er en svær balancegang. Specielt fordi vi i demokratiets navn er vant til ikke at undertrykke informationer. Det gør os sårbare overfor misinformation. Og derfor er vores bedste middel at udvikle den kritiske sans. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan beskytte såvel den enkelte som samfundet.