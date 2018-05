Integration. En billig omgang, Brian Skov

Byrådsmedlem Brian Skov Nielsen (Enhedslisten) skriver 18. maj om de sociale problemer i Vollsmose og giver samfundet skylden og ikke beboerne af fremmed herkomst, som ikke vil det danske samfund.

Det er et kulturelt problem, BSN.

I årtier har vi hørt på muslimerne, der ikke vil høre på os. Der er pumpet utroligt mange millioner kroner til alle mulige projekter i Vollsmose stort set til ingen verdens nytte. Tror du, vi andre ville have fået lignende fin behandling fra myndighederne, hvis vi som fremmede havde bosat os i Mellemøsten?

Vollsmose har gjort sig selv til en ghetto, hvor det er muslimerne, der sætter dagsordenen og med voldelig kriminalitet, hvis ikke man får sin vilje. Det har vi set talrige eksempler på. Alle ved det.

Brian Skov Nielsens indlæg minder om stemmefiskeri fremfor, at han som politiker vil være med til at forsøge at løse de massive problemer, som ikke bare drejer sig om, at en bulldozer måske skal vælte nogle bygninger, men i høj grad også om en række andre tiltag: Skærpet indsats mod kriminalitet, indvandrerkvinder i arbejde og ikke mindst en social- og skolemæssig indsats, som skal rette op på den hidtidige slendrian fra myndighedernes side, hvor man i høj grad bare har ladet stå til og ladet tingene køre, så en ghetto har skabt sig selv på muslimske præmisser.

Det ville klæde BSN, om han tog arbejdstøjet på fremfor hans tilbagelænede socialpolitiske og filosofiske betragtninger, som kun er en billig omgang.