31. maj går bibliotekschef Jytte Risager på pension. Hun ser tilbage på 36 år, hvor bibliotekerne har ændret sig fra bogcentraler til moderne kulturhuse.

Ringe: Bibliotekschef Jytte Risager kalder bibliotekerne "en af hjørnestenene i det danske demokrati". - Det er et sted, hvor alle mennesker i alle aldre, uanset køn, hudfarve og politisk indstilling, kan komme og søge informationer om alt mellem himmel og jord og understøtte den demokratiske dannelse. Det synes jeg er helt fantastisk stort, og det er altså ikke nogen selvfølge, siger Jytte Risager. Reception 25. maj Der er afskedsreception for Jytte Risager fredag 25. maj.Receptionen foregår på Ringe Bibliotek og begynder klokken 13.



Jytte Risager har sidste arbejdsdag 31. maj.



Hun afløses af Jesper Vognsgaard, der pr. 1. juni er chef for Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. Han kommer fra en stilling som chef for Kulturmaskinen i Odense. 31. maj går hun på pension efter 36 år på biblioteket. De mange år har budt på udfordringer - som den oktoberdag, hvor taget blæste af Faaborg Bibliotek og en vanskelig sammenlægning af fem biblioteker - og på udvikling og initiativrigdom. På flere områder er de faaborg-midtfynske biblioteker nemlig gået forrest i udviklingen af det moderne bibliotek. Gennem årene har hun oplevet, hvordan bibliotekernes rolle har ændret sig fra bogcentraler til moderne kulturhuse med 354.000 besøgende om året. Kommunens fire biblioteker danner ramme om et hav af møder og kulturelle arrangementer, lige fra klippe-klistreeftermiddage til foredrag, læsekredse, teater, it-undervisning og kunstudstillinger. Blå bog Jytte Risager er 62 år og født i Vendsyssel.



Hun er gift med Anders Larsen, 64, og sammen har de Marie på 30 og Kristian på 32. Derudover er de bedsteforældre til Kristians to piger på henholdsvis et og snart tre år.



Jytte Risager er uddannet bibliotekar ved Danmarks Bibliotekskole i Aalborg i 1979



I 1982 blev hun ansat på Ringe Bibliotek, og i 2001 blev hun leder af biblioteket.



Da bibliotekerne i forbindelse med kommunesammenlægningen blev lagt sammen under én fælles leder, blev Jytte Risager chef for det hele. - Der er sket en kolossal udvikling. Hvor det engang var bogsamlingen, der var det vigtigste, så er det i dag relationerne, der opstår, og de fællesskaber, der er her. Og det tror jeg, der vil komme mere af i fremtiden, siger Jytte Risager.

Allan tog taget

Bibliotekschefen kan stadig få mareridt om den eftermiddag i oktober 2013, hvor orkanen "Allan" flåede taget af biblioteket i Herregårdscenteret i Faaborg. Det gennemsigtige plastiktag havde løsnet sig få millimeter, og inden bibliotekarerne kunne nå at gøre noget, tog et kraftigt vindstød fat i det. “ Der er sket en kolossal udvikling. Hvor det engang var bogsamlingen, der var det vigtigste, så er det i dag relationerne, der opstår, og de fællesskaber, der er her. Og det tror jeg, der vil komme mere af i fremtiden. Jytte Risager, afgående bibliotekschef - Store dele af taget endte på parkeringspladsen, hvor der heldigvis ingen mennesker var. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket, siger Jytte Risager. Lidt det samme kan man sige om kommunesammenlægningen i 2007, der også betød en sammensmeltning af den nye kommunes dengang fem biblioteker. Siden er biblioteket i Kværndrup lukket. Jytte Risager, der siden 2001 havde været leder af Ringe Bibliotek, blev ved sammenlægningen chef for alle kommunes biblioteker. - Det var et kæmpestort arbejde. Langt større end nogen af os havde forstillet os. Vi kom jo fra fem forskellige kulturer. Selv om man kan sige, at bibliotekerne ligner hinanden, var der fem måder at gøre tingene på, fem måder at prioritere ressourcer på, fem måder at lave regler på, siger Jytte Risager, der samtidig måtte aflevere seks procent af bibliotekets budget på grund af besparelser. Og året efter to procent. - Kultur er jo hjerteblod, og der var mange følelser i det. Jeg synes, vi kom godt igennem sammenlægningen, men der gik nogle år, siger hun.

Først på Fyn

For bibliotekets brugere førte sammensmeltningen også gode ting med sig. Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne var de første på Fyn, der indførte "flydende materialer", så en bog eller en film ikke tilhører et enkelt bibliotek, men er der, hvor låneren efterspørger dem. - Det diskuterede vi meget, for hvad nu, hvis det ender med, at alle film er i Broby, hvad gør vi andre så? Vi lavede alle mulige undersøgelser og statistikker, der viste, at det var nogenlunde lige fordelt. Og i sidste ende ville det betyde, at der var et meget større udbud af titler for borgerne, siger Jytte Risager. Som nævnt har de faaborg-midtfynske biblioteker flere gange været først med nye tiltag. Ringe Bibliotek var det første på Fyn, der fik selvbetjening, så borgerne selv kan scanne bøgerne ind eller ud. Det skete i 2004 i forbindelse med, at der blev bygget nyt bibliotek. I 2010 var biblioteket i Nr. Broby først på Fyn til at holde åbent uden bemanding. I dag har alle fire biblioteker åbent fra 7-22 alle ugens dage. - Vi er nødt at vise borgerne tillid. Og med så mange ressourcer, der er gemt på et bibliotek, er det bare med at stille de ressourcer til rådighed for borgerne. Det gør jo, at langt flere har mulighed for at komme her. Sådan en regnvejrs-lørdag eftermiddag er der mange familier her. Det samme om søndagen, og om aftenen kommer mange og læser aviser, fortæller Jytte Risager, der oplever, at brugerne behandler bibliotekerne pænt. De problemer, der har været, er "småtterier".

Koster 375 kroner om året

Det koster i gennemsnit 375 kroner om året pr. borger at drive bibliotekerne, og pengene betales via kommuneskatten. - Det er virkelig et gode, der kommer mange mennesker til gode. Og jeg synes, borgerne får meget bibliotek for 375 kroner, siger Jytte Risager, der, sammen med sine kolleger altid har stræbt efter at skabe det bedst mulige tilbud til brugerne. - Jeg har brugt rigtig meget tid på mit arbejde. Det har været udfordrende, og der er sket meget. Vi har brugt meget energi på udvikling, og det kræver jo, at man går foran og er med til at forsøge at skabe rammer for udvikling og finde økonomi til det, siger bibliotekschefen, der beskriver sit arbejdsliv som "rigt" og "givende" og sine kolleger som "dygtige". Selvom hun har været chef de sidste 17 år, har det altid været vigtigt for hende at møde brugerne af biblioteket. - Jeg har gennem alle årene haft udlånsvagter, for at have kontakt med borgerne og for at vide, hvad det vil sige at arbejde på et moderne bibliotek, siger Jytte Risager.

Tid til nye projekter