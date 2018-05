Start i små bidder og få tingene til at ske. Det er Ib Helm-Petersens opskrift på udvikling af forbindelsen mellem havn og by i Assens.

Assens: Planer og gode tanker om Assens' udvikling kan være godt nok, men det er meget bedre at få dem realiseret. Det mener 80-årige Ib Helm-Petersen, tilflytter til Assens for to og et halvt år siden. Han har hørt og læst meget om Assens' udvikling, og synes, at tiden må være inde til, at få ting til at ske.

Assens er jo hovedstaden, fastslår han, og det, der sker der, vil også smitte af på de andre byer. Det er jo tilflytning, det handler om, påpeger han.

- Bliver Assens et center, hvor der sker noget, så regner folk ikke afstanden for noget. Det giver ikke noget at dryppe tingene rundt omkring, siger Ib Helm-Petersen og erkender, at hans holdning nok er påvirket af, at han bor i Assens - endda lige midt i det område, der ofte bliver nævnt, når der tales udvikling i Assens.

Sammenhængen mellem byen og de havnenære arealer har ofte været på tale og er det igen i forbindelse med den udviklingsplan for Assens, der nu er sat igang. Men der sker nemt det med planer, at hvis man siger, det koster sammenlagt 50 mio. kroner, at så er de skrinlagt på stedet, mener han.