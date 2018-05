Klode nrundt

England: I fjor kom det frem, at den tidligere fodboldstjerne Gary Lineker, der nu er vært på BBC, er tv-stationens bedst lønnede vært med en årsløn på omkring 1,75 millioner pund - 15 millioner kroner. Nu har avisen Daily Mirror talt med den 57-årige Lineker, der dækker fodbold, og spurgt, om han har noget imod, at seerne kender hans løn: - Det har jeg ikke noget imod. Hvis man er i underholdningsbranchen, i musik, sport eller er skuespiller, hvis du er på toppen, så aflønnes du godt, siger han. Men han siger indirekte, at det måske ikke altid er helt fortjent. - Om jeg vil sidde her og forsvare min løn i forhold til en person, der laver et rigtigt arbejde som en sygeplejerske? Nej. Men det er sådan, det fungerer, forklarer han. (ritzau)