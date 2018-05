Erhvervsuddannelse: - Prøv at få en murerske i hånden

Der er efterhånden ikke én politiker på Christiansborg, der ikke taler flot om behovet for at styrke erhvervsuddannelserne, men desværre bliver det kun tomme ord, hvor virkeligheden er en helt anden, der betyder konstante nedskæringer.

Nu må vi sige stop og kræve, at de flotte ord bliver gjort til handling. Vi kan som samfund ikke holde til, at vi mangler rekordmange faglærte, og vi har en bundet opgave i at få flere unge til at vælge en faglært uddannelse.

Helt konkret skal man gøre op med den benhårde boglige folkeskole, der kun har blik for at hjælpe eleverne på gymnasiet efter 9. klasse. Eleverne skal have et reelt valg og skal prøve de praktiske fag ved at komme ud og få rigtigt jord under neglene.

Derfor synes jeg, at alle elever skal i erhvervspraktik i en virksomhed og prøve at være f.eks. murer eller butiksassistent. Fordi det er først, når man prøver at bygge et hus eller hjælpe andre mennesker, at man kan se og forstå værdien af uddannelsen bag.

Et andet redskab er at invitere de faglærte ind i klasselokalet, så eleverne kan møde dem, der har taget en erhvervsuddannelse. Derfor har vi i LO Fyn besluttet at udvide vores gæstelærer-ordning, der i forvejen tilbyder folkeskolerne gratis undervisning for deres elever i arbejdsmarked og rettigheder på jobbet. Så nu tilbyder vi også, at eleverne kan møde en ægte rollemodel med en faglært uddannelse. Så de kan møde én, der brænder for sit fag og kan vise eleverne, hvorfor erhvervsuddannelserne er fantastiske.

Vi er sikre på, at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse, hvis de møder en faglært rollemodel enten på skolen eller på arbejdspladsen. Derfor håber vi på, at de fynske politikere og forældre i skolebestyrelserne vil være med til, at gøre det meget lettere for vores unge at få faglærte rollemodeller.

Men i LO mener vi, at emnet er så vigtigt, at vi ikke kan vente. Vi laver 24. maj kl. 16.30 et arrangement, hvor forældre, deres teenager og andre kan deltage i infomøde om erhvervsuddannelse og fritidsjob. Mødes holdes i den interaktive Grønne infoboks i Dannebrogsgade, Odense C.