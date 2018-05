Debat: - Vollsmose er vort hjem. Det er vi glade for.

Torsdag 3. maj deltog jeg og en del andre Vollsmose-borgere i et møde arrangeret af Alternativet og Enhedslisten - med titlen: "Vi lytter til Vollsmose - vi taler med Vollsmose, ikke om Vollsmose".

Det var et godt og velafviklet møde - med et godt fremmøde, stor talelyst, og en hel del deltagere af "bindestregs"-danskere, og det i sig selv gjorde mødet endnu mere relevant.

Her er mine tanker efter det møde: Jeg er ikke politiker og kan ikke tale politikersprog. Men jeg er et menneske og kan tale menneske-sprog - forhåbentligt også på mine med-Vollsmoseborgeres vegne.

Der høres meget om Vollsmose, som jeg har givet det kærlige kælenavn: "Cirkus Volle" - men hvad er det, der høres, læses, bliver fortalt om? Vollsmose er en by i en by - men bliver oftest kørt ud på et sidespor - stigmatiseret og nedgjort. Vi er en satellit-by i en firkant, som mange ofte ønsker jævnet med jorden - eller i hvert fald hegnet ind, så ingen kan komme hverken ud eller ind - vi er udskud.

Hvis der sker ulovligheder i Odense-centrum, Højby, Dalum, Bolbro, Seden eller andre steder, så er det: Shit happens - men "prutter-nogen-forkert" i Vollsmose - så står medier og politikere straks på f.eks. - og helst - BøgeTorvet - og Vollsmoseborgere får igen et gok i nødden.

Jeg har boet i "Cirkus Volle" i fem og et halvt år nu. Flyttede hertil, da jeg stod i en situation, hvor jeg hurtigt skulle have noget at bo i, sammen med mine to børn. Indrømmet - jeg var også "mediefodret" - men jeg valgte at tage ja-hatten på og prøve at finde ud af, hvad det nu var for et sted vi skulle bo.

Og så er det gået slag i slag = her er godt at bo. En dejlig lejlighed med lys, luft og højt til loftet. Skønne, rekreative grønne områder. Flinke, smilende, hilsende mennesker/naboer. Legende børn. Fællesskaber på kryds og tværs. Jeg føler mig hjemme.

Noget af det, der rørte mig allermest til mødet, var at høre bindestregs-danskere fortælle, hvor dybt berørte de bliver af den negative omtale af dem og Vollsmose. Det bliver jeg også selv, ja - jeg kan sågar blive vred. Men at høre hvordan andre mennesker ligefrem bliver næsten handlings-lammede og føler endnu større magtesløshed/håbløshed i forhold til, hvad de prøver og prøver - dét var skræmmende.

Der er mange udfordringer i Vollsmose - vi bor ca. 9500 mennesker her, med ca. 85 forskellige nationaliteter - så dét tror da pokker. Men først af alt er vi mennesker - og vi har de samme behov for et sted at sove, et hjem, mad, tryghed, venskab, fællesskab osv. Hvordan udfordringerne her i "Cirkus Volle" præcist skal gribes an, har jeg som almindeligt menneske svært ved at gennemskue. Men jeg ved så meget, at det ikke nytter noget at blive ved med at problemgøre vores område, kun at fokusere på det negative. Det nytter heller ikke at rive bygninger ned, og mennesker så skal genhuses. For er det familier med udfordringer, der flyttes, og de stadig ikke får den hjælp de har behov, så flytter nissen jo med til det nye sted, de skal bo.

Men ingen må tvivle på, at vi Vollsmose-borgere er bevidste om, og bekymrede for vores område. Vollsmose-borgere ønsker allermest at blive lyttet til, at blive taget alvorligt, og få lov til at være bidragsydere til diverse bestemmelser/beslutninger - for vi er mange der gør, og kan rigtigt meget. At leve i fred og fordragelighed sammen er nok noget af det, vi ønsker allermest.

Og så måske næsten det vigtigste: Vi bor i Vollsmose. Det er vi glade for. Her lever vi vore liv. Det er vores hjem. Det kræver forståelse og respekt. Fattigdom er mange ting - værst er dog den menneskelige.