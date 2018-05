Nyborg: Fugleentusiaster i Nyborg har grund til at fejre pinsen ekstra grundigt.

Fredag spottede Peter Pelle fra Dansk Ornitologisk Forening nemlig en større flok mursejlere, og så stod det klart, at Nyborgs koloni af mursejlere er tilbage i byen og vigtigst: De har fundet deres nye hjem - fuglekasserne, der er sat op på politigården i Stendamsgade. Kasserne skal erstatte fuglenes traditionelle koloni i slottets vagttårn, som jo nu skal renoveres og forhøjes.

- Vi er oppe at køre. For vi kunne jo ikke vide, at det ville lykkes for mursejlerne at finde de nye kasser, siger Tue Skovgaard Larsen, Nyborg Kommunes naturvejleder.

De nye kasser er fremstillet hos Nyborg Værkstederne, og de blev sat op på politigårdens mure den 7. maj. Samtidig satte man højttalere op ved kasserne, som med mursejler-lyde skulle lokke de langvingede fugle ind.

- Vi kan selvfølgelig ikke med sikkerhed sige, at det var lokkelydene, der virkede, siger Tue Skovgaard Larsen. Men det er da påfaldende, at der slet ikke er nogen mursejlere ovre ved tårnet.

Mursejlerne har i mange år hørt hjemme på slottet, og været en del af sommerens lyde i Nyborg, når de især ved aftentide flyver lavt og jagter insekter.

Mursejlerne i Nyborg er fulgt af ornitologer gennem mange år, og man ved, at det er den samme flok, der vender tilbage om foråret, og man ved også, at fuglene er i Sydafrika, når vi har vinter på vore breddegrader.

Fredag fløj mursejlerne på grund af det gode vejr meget højt, og derfor er det endnu ikke lykkedes at få billeder af fuglene.