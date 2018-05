Kloden rundt

USA: Den hjemløse amerikaner Emory Ellis i Boston gik i 2015 ind på en Burger King. Han betalte med en tidollarseddel, men ifølge ekspedienten var sedlen falsk. Det kostede Ellis tre måneder i fængslet. Han blev først løsladt, da sagen mod ham blev frafaldet, fordi sedlen blev fundet gangbar. Nu har Ellis lagt sag an mod Burger King og kræver knap en million dollar i erstatning. Han siger, at han blev udsat for diskrimination, fordi han er sort. Den hjemløses advokat mener ifølge AP, at hvis det var en hvid mand i jakkesæt, som havde betalt med den samme pengeseddel, var der næppe sket noget. (ritzau)