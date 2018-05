Er medierne med til at smadre den demokratiske samtale?

I dag er det ikke ualmindeligt at høre om folk, der ikke vil deltage i debatter på sociale medier og mediers kommentarspor, fordi der er så meget mudder og så mange primitive kommentarer.

Jeg forstår dem godt. Men jeg mener faktisk, at de danske medier langt hen ad vejen er skyld i, at debatter bliver så primitive.

Mange medier opfordrer i dag folk til at kommentere deres artikler eller opslag på sociale medier. Det er som sådan skønt med debat.

Men på samme tid så lægger medierne også platform til racisme, sexisme, trusler og primitive indlæg. Engang var det primært Ekstra Bladet og BT, som tillod den primitive adfærd. Men i dag sker det også på medier som Fyens.dk og TV2.dk.

Tidligere på året kom der endelig tal på, hvor mange politikere der i dag bliver truet og chikaneret, og meget af den chikane kommer på online medier.

Online medier som egentlig kan moderere deres platform ret kraftigt, hvis de ønsker det. Det kræver næppe meget for de danske medier at fjerne en kommentartråd, hvor der optræder racistiske eller sexistiske kommentarer i.

Og alle medier har jo også retningslinjer, som de reklamerer med. Udfordringen er bare, at man for sjældent oplever at stødende kommentarer fjernes i ytringsfrihedens hellige ånd.

Ærligt talt har jeg ingen tillid til, at journalister i den danske presse i dag vil fjerne stødende kommentarer. Jeg tror simpelthen ikke på dem, når de lover at "passe på en", hvis man er med i deres historier om emner, hvor risikoen for stødende kommentarer er højere end andre emner.

Det er deres ansvar at sikre en ordentlig tone i deres debatter.

Det er deres ansvar at sikre en tryghed for dem, der deltager i deres interviews og artikler.

Et ansvar de ikke tager alvorligt nok i dag.

Derfor vil jeg også påstå, at medierne i dag er med til at ødelægge den demokratiske samtale, fordi de ikke løfter det ansvar.

Jeg mener faktisk, vi er nået til et stadie, hvor Christiansborg bør gribe ind.

Lige nu forhandles der nemlig om medieforliget. En del af medieforliget er mediestøtten.

For at få mediestøtte i Danmark burde der være langt højere krav til, hvordan man bidrager positivt til en god debat - og ikke mindst burde der være nogle tydelige konsekvenser, når medier ikke løfter deres ansvar overfor den demokratiske samtale.