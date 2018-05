- Drop benovelsen over investorers interesse i Odense

Byens borgere generelt og beboerne omkring den gamle papirfabrik specielt vandt en lille sejr (FS 16. maj) over grådige investorer, da det nye By- & Kulturudvalg 15. maj besluttede at begrave væsentlige dele af det gamle udvalgs helhedsplan (okt. 2017) for området i Dalum.

Denne helhedsplan var et skræmmende eksempel på, hvordan dygtige investorers mange millioner imponerede politikere, så de med fuldt overlæg blæste på å-beskyttelseslinjen, skovbyggelinjen samt kommuneplanens retningslinjer om grøn struktur, om generel og særlig landskabelig beskyttelse, om bynære landskaber & byzonelandskaber og om eksisterende & potentielle naturområder.

Da borgerne protesterede, havde investoren endog den strategiske frimodighed at sige (FS 13. februar 2018): - Vi har strakt os langt.

Men han havde åbenbart ikke strakt sig længere, end han efter udvalgets beslutning om at begrænse det bebyggede arealer kan konstatere (FS 16. maj): - Der skal nok blive udviklet nogle attraktive boliger, der kan tilføres værdi ved deres beliggenhed.

Ja, det tør siges. Og det ville være endnu mere attraktive boliger, hvis Jane Jeginds udvalg havde valgt at overholde åbeskyttelseslinjen på 150 meter. Men nej, investorer får igen lov til at bygge tæt på åen (hvorimod Jegind på samme møde forhindrede Kunstakademiet i blot at sætte et skilt op på facaden af Kunstbygningen).

Heldigvis lykkedes det Boye at gennemføre omdannelsen af TBT på trods af hidsig modstand fra Jane Jegind, Karsten Bill & omegn. Det kickstartede en udvikling, så byggeriet og boligpriserne boomer. Nu er det på tide, at vi og vores politikere overvinder benovelsen over investorernes positive interesse for Odense.

Lad os håbe, at det store flertal i byrådet vil tænke mere på borgerne og udvikling af byens sunde og attraktive grønne miljø. Så vil vi fremover undgå bimlende lyskanoner, entreprenører der blot tilføjer ekstra etage til egen bolig, mere byggeri tæt på åen og lignende angreb på vores fælles bedste.