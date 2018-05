Letbanen. Letbanen og masteskoven

Når man passerer Storebælt i bil, kan man ikke undgå at se den store masteskov helt til Sprogø ud over vandet ved siden af vejbroen. Det faldt mig ind, at borgerne i Odense nu får en lignende masteskov til at bære de flotte køreledninger gennem byen til den ofte omtalte letbane, så de har da ad åre noget at se frem til efter eget ønske.

De gader og stræder, som togene skal køre i, ser godt nok for smalle ud til at rumme et dobbeltspor, selv om man med entreprenørmaskiner æder sig ind på cykelstier, fortove og folks forhaver, og megen plads er og bliver der ikke til cyklisterne i Danmarks cykelby, mens bilisterne må sno sig og helst køre uden om byen ad ring 2, Kertemindevej og ring 3, der alle for længst skulle have været 4-sporede.

Kører man nord ud af Aarhus til Skejby Sygehus, ser man deres letbanespor med tilhørende master, der længere ude fortoner sig ud over markerne - men her er plads til to kørebaner, cykelsti og fortov på hver side af sporene, og kigger man på stoppestederne, er der også op til fem buslinjer på den samme strækning.

Jeg så nu hverken busser eller sporvogne den søndag, men de kører måske kun på hverdage. Til gengæld kan odenseanerne se frem til en masteskov, som vist på medfølgende foto.