Klumme: Er comedy for alle?

"Der er kun to af dem, som jeg ved, hvem er". Sådan sagde en bekendt til mig om dette års program for årets HCA Comedy Festival og insinuerede med den sætning, at det derfor var et dårligt sammensat program. Den udtalelse og den derpå følgende dialog gav mig lyst til at skrive om tankerne bag dette års program for HCA Comedy Festival.

Jeg laver HCA Comedy Festival for H.C. Andersen Festivals og det naturligvis med inspiration fra H.C. Andersen som kunstner. Ligesom H.C. Andersen kommunikerede sine værdier og holdninger gennem fortællinger, digte, eventyr og papirklip anvender de danske komikere i dag deres sceneshows, deres podcasts og deres sociale medier til at kommunikere deres værdier og holdninger.

Med HCA Comedy Festival skaber vi en platform for moderne scenekunstnere der, ligesom H.C. Andersen gjorde det, anvender ironien som redskab til at deltage i og bidrage til samfundsdebatten samt til at udtrykke en undren, kritik og selvironi.

Men skal disse moderne scenekunstnere så være kendt af alle for at få lov at få en plads på denne platform? Det korte svar er nej.

Som festival vil vi være med til at åbne publikums øjne. Det letteste ville være at vælge landets mest kendte komikere, men vi vil ligeså gerne påtage os den opgave at give H.C. Andersen Festivals' publikum det, de ikke vidste, de ville have.

Den danske comedyscene anno 2018 bærer præg af unge stærke kræfter, som både ønsker og fortjener mere scenetid. De er blevet dygtigere og formår at lave længere sceneshows af meget høj kvalitet. HCA Comedy Festival bakker op om dette vækstlag i dansk comedy, og festivalens program er derfor lige dele initieret af os og komikerne.

Festivalen er et bredt udsnit af den diversitet, der kendetegner den danske comedyscene. Diversiteten i festivalen er forhåbentlig tydelig i både køn, alder, emner, jokes og ikke mindst medier.

Nogle komikere optræder alene. Nogle komikere optræder sammen. Nogle laver soloshows, nogle laver two-man temashows, nogle laver podcasts med gæster og andre laver podcasts uden gæster. Nogle komikere laver quiz og andre laver lege.

Og som noget nyt har vi med stor stolthed i år indgået et samarbejde med DM i Impro Comedy og afholder derfor semifinalerne og finalen af DM i Impro Comedy under årets HCA Comedy Festival.

Der er uden tvivl noget for en hver smag under årets comedyfestival - så ja - comedy er for alle!

Jeg glæder mig helt vildt, til vi ses til HCA Comedy Festival under H.C. Andersen Festivals i uge 34.