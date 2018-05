Stuegangen hos Marienlyst resulterede i, at Christian Bannis er færdig for foråret

FODBOLD: Næsby har nu fem kampe til at få indhentet de to point, der lige nu er forskellen på at overleve i 2. division eller ej.

Derfor er træner Anders Nielsen glad for, at han har fire mand tilbage i truppen før hjemmeopgaven mod Aarhus Fremad, der er reddet for længst og ikke har noget at spille for.

- Rasmus Espersen, Andreas Bock, Kasper Dreyer og Kristoffer Gaarde er med igen. Gaarde kunne kun spille en halvleg sidst, fordi han slås med lidt træthed i baglåret, siger træner Kristoffer Johannsen, der efter kampen mod Fremad skal ud i tre udekampe i træk mod Brønshøj, Odder og AB, inden man slutter på hjemmebane mod bundholdet Lyseng.

Til gengæld er Daniel Jensen stadig ude med en fiberskade.

- Vi fik jo byttet bane med Brønshøj i første runde, så derfor har vi nu tre udekampe i træk efter i morgen. Det er klart, at der bliver færre og færre kampe at få point i, og vi skal have tre point mod Fremad, inden vi tager til Brønshøj. Vi har set Fremad flere gange, og de veksler tit opstillinger og spillefacon, fordi de har den luksus, at de kan tillade sig at eksperimentere, siger Kristoffer Johannsen.

Hvis der står 1-1 mod Aarhus Fremad med et kvarter tilbage, så vil Næsby-træneren ikke satse hele butikken til sidst, selv om Brønshøj skulle føre mod HIK og afstanden så pludselig ville være fire point, men så må vi bare slå Brønshøj derovre, siger Næsby-træneren.

- Der er trods alt 15 point at spille om endnu, men der er større forskel på 1 og 3 point end på 0 og 1, fastslår han før dysten lørdag kl. 14 på Alpi Arena på Stærehusvej.