- Kommunerne har længe negligeret ordblindhed

Af artikel 9. maj i Fyens Stiftstidende er det både positivt og glædeligt at læse, at i hvert fald Socialdemokratiet har fokus på ordblindhed, om end Tim Vermunds fokus udelukkende er rettet mod forældreinddragelsen i denne sammenhæng.

Derfor er jeg også meget enig med Lene Baasch i, at det først og fremmest handler om at få barnet testet for ordblindhed, og det skal efter min mening ske før skolestart. Efterfølgende skal barnet naturligvis have de hjælpemidler, det har behov for. Men det er selvfølgelig ikke gjort med udlevering af en it-rygsæk. Både barn og forældre skal have undervisning i brugen af hjælpemidlerne, og det vil unægteligt stille krav til lærerne.

Tro mig når jeg siger, at forældre, til børn og unge med særlige behov, er villige til at gøre alt, hvad de kan og har ressourcer til for at råbe politikerne op i bestræbelserne på at få politisk bevågenhed om deres barns handicap. Og ordblindhed er, efter min vurdering, et handicap, som kommunerne desværre i årevis har negligeret på grund af de økonomiske udgifter, der er forbundet med dette handicap.

Derfor er det på ingen måde heller tilstrækkeligt, at Tim Vermund, Socialdemokratiet, udelukkende påpeger vigtigheden af forældreinddragelse i forbindelse med ordblindhed. Forældrene til ordblinde børn og unge har hele tiden været der for deres børn og vil fortsat være der for dem, og de tager hellere end gerne på diverse kurser for at hjælpe deres børn. Men først og fremmest er det dog nødvendigt, politikerne har eller får en ordblindepolitik, så de forpligtes til også at tage hånd om dette handicap.

Vores ordblinde børn og unge skal ikke længere lades i stikken af kommunerne, som de i årevis er blevet. De skal testes for ordblindhed før skolestart, have udleveret de rette it-hjælpemidler og introduceres i brugen af dem sammen med forældrene. Og så skal det sikres, at lærerne har tilstrækkelig viden om ordblindhed til at kunne inkludere ordblinde elever.