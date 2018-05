Tolkning. Tal dansk med din læge

Fra 1. juli 2018 er det ikke længere muligt at få dækket udgifter til tolkning ved lægebesøg, hvis du har været i Danmark mere end tre år.Den ændring har - som alle besparelser - givet anledning til kritik.

Det første kritikpunkt er, at det muligvis er i modstrid med en international konvention. Det andet kritikpunkt går på, at det er mod princippet om lige adgang til sundhedsydelser. Tredje punkt er, at det vil få alvorlige samfunds- og helbredsmæssige konsekvenser, mens fjerde kritikpunkt er, at det rammer en meget sårbar patientgruppe og endelig går femte - og sidste - kritikpunkt på, at de berørte i højere grad vil anvende børn til tolkningen.

Det er klart, at når man finder så mange kritikpunkter frem, så må der nødvendigvis være nogle af dem, der indeholder bare en lille grad af berettigelse. Pudsigt er det dog at tænke på, at debatten var fuldstændig og helt den samme tilbage i 2010, hvor der blev indført et gebyr for tolkning i sundhedsvæsenet, for personer der havde været mere end syv år i Danmark.

Så der er altså også en god del "ulven kommer" (og det er ikke en ulv fra Jylland) over de indvendinger, der lyder i debatten.

Men som uddannet sygeplejerske er jeg jo udmærket klar over, at sygdomme, diagnoser og behandlinger kan være svære at oversætte. De kan sådan set være svære nok at forklare på dansk til en indfødt dansker. Så derfor er det da dejligt let for det sundhedsfaglige personale at have en tolk, som kan påtage sig den opgave.

Et par af kritikpunkterne går basalt set på, at de nye regler fører integrationspolitik ind i sundhedsvæsenet - underforstået, at her har det ikke noget at gøre. Men sådan kan man jo ikke sætte helt skarpe skel op mellem forskellige politikområder. Selvfølgelig er det rimeligt at stille krav til visse sproglige færdigheder efter et ophold på en vis periode her i landet. Også selvom det måtte have konsekvenser i eksempelvis sundhedsvæsenet. De krav, vi stiller til almindelig integration, bør ikke kunne fraviges, bare fordi det er er mere bekvemt i nogle offentlige systemer.

Etniske minoriteter er en udfordrende patientgruppe. Man er generelt større forbrugere af sundhedsvæsenets ydelser, og samtidig er der den sproglige barriere. Det større forbrug hænger også sammen med kultur. Blandt visse etniske minoriteter er der en anden - kulturbestemt - opfattelse af sygdom.

Og den kultur er vi nødt til at gøre op med, for den passer ikke ind i en dansk kontekst. Til det formål er et fælles sprog nødvendigt. Og derfor er et krav om dansk sprog en nødvendighed.

Men selvfølgelig skal vi ikke risikere folks liv og helbred på baggrund af nogle principper som det - forhåbentlig - kun er nogle ganske få, der ikke kan leve op til. Derfor er det vigtigt, som de nye regler lægger op til, at man fritager den gruppe, der på grund af deres alder eller nedsatte fysiske/psykiske funktionsevne ikke er i stand til at begå sig på dansk. Og ikke kan lære sig fornødne danskkundskaber. Og i øvrigt også undtager børn, der er indlagt på sygehuset. I disse tilfælde træder det offentlige stadig til med betaling for en tolk.

Og dermed har jeg ikke megen forståelse for den kritik af de nye regler, der fremføres. I dag har vi en ordning, hvor man nærmest bliver påduttet en tolk, hvis man blot taler med den mindste smule accent. Det er rent misbrug af offentlige ressourcer. Samtidig med, at det på endnu et punkt mindsker incitamentet til at lære dansk. Med andre ord, det er både dyrt og dårligt for integrationen.

At normalt intelligente, voksne mennesker skal kunne lære at tale et brugbart dansk efter tre års ophold her i landet er ikke et urimeligt krav. Og det er præcist det, som de nye regler lægger op til.